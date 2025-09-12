Tirs à Villeurbanne : une porte d’appartement du Tonkin criblée de balles

Les faits se sont déroulés vers cinq heures du matin, allée Marcel-Achard. Selon les premiers éléments, au moins deux individus armés se sont introduits dans un immeuble et ont ouvert le feu sur la porte d’un logement situé au onzième étage. L’appartement est occupé par la mère d’un homme connu des services de police.

Sur place, les enquêteurs ont relevé plusieurs impacts et retrouvé de nombreuses douilles, indiquant l’utilisation d’au moins deux armes différentes, dont une arme longue et une arme de poing. Aucun blessé n’est à déplorer. Les auteurs ont pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Une enquête a été ouverte pour identifier les tireurs. Quelques heures plus tard, des faits similaires ont également été signalés dans le 8e arrondissement de Lyon, où une porte a été visée par des tirs puis incendiée.