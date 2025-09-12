Faits Divers

Tirs à Villeurbanne : une porte d’appartement du Tonkin criblée de balles

Tôt ce vendredi 12 septembre, des coups de feu ont visé la porte d’entrée d’un appartement du quartier du Tonkin à Villeurbanne.

Les faits se sont déroulés vers cinq heures du matin, allée Marcel-Achard. Selon les premiers éléments, au moins deux individus armés se sont introduits dans un immeuble et ont ouvert le feu sur la porte d’un logement situé au onzième étage. L’appartement est occupé par la mère d’un homme connu des services de police.

Sur place, les enquêteurs ont relevé plusieurs impacts et retrouvé de nombreuses douilles, indiquant l’utilisation d’au moins deux armes différentes, dont une arme longue et une arme de poing. Aucun blessé n’est à déplorer. Les auteurs ont pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Une enquête a été ouverte pour identifier les tireurs. Quelques heures plus tard, des faits similaires ont également été signalés dans le 8e arrondissement de Lyon, où une porte a été visée par des tirs puis incendiée.

3 commentaires
tiens tiens le 12/09/2025 à 18:43

Des coups de feu à Villeurbanne mais c'est que c'est très habituel monsieur ! c'est quasiment tous les jours !

Bribri le 12/09/2025 à 17:41

Les coups de feu d'hier étaient en fait des pétards utilisés pour fêter un mariage....mais impunité totale. Ces gens là font la loi ...il y a eu bien 5 ou 6 détonations sourdes

Villeurbane le 12/09/2025 à 16:53

Il y a déjà eu plusieurs coup de feu hier après-midi au Tonkin. Décidément c'est tout les jours...

