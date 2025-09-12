Lyon : une porte criblée de balles et incendiée, nouvelle intimidation sur fond de trafic de drogue ?

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des tirs d'arme à feu ont retenti dans les parties communes du 100 avenue Paul Santy. Plusieurs individus ont mené un commando pour ouvrir le feu sur une porte criblée de balles, avant de tenter de l'incendier.
Le groupe a pris la fuite, tandis que le feu était rapidement éteint par des riverains.
Une enquête a été ouverte face à ce qui ressemble à une tentative d'intimidation liée au trafic de drogue ou à une dette. Le profil du locataire visé permettra peut-être aux forces de l'ordre de comprendre pourquoi sa porte a ainsi été prise pour cible.
Ce pays devient un égout à ciel ouvert... Merci à nos politocards de laisser prospérer le phénomène, tout se paiera un jour !Signaler Répondre
Quelle vie subissent les habitants...Signaler Répondre
Je vote jamais, parce qu'en fait j'ai compris qu'ils faisaient exactement l'inverse de ce qu'ils promettent.Signaler Répondre
Ils viennent des mêmes écoles.
Traîne dans les mêmes restaurants.
Vont dans les mêmes soirées.
Le peuple ils s'en tapent.
Mais toi continue de voter en étant toujours déçu, en râlant sur les vélos, sur les gauchos, sur l'insécurité, sur les drapeaux palestiniens, pendant que les politiques se grattent les fesses à l'assemblée avec tes thunes.
Ca m'amuse.
alors continuez à voter à gauche !Signaler Répondre
La je suis d'accord.Signaler Répondre
Malheureusement beaucoup fantasme que la criminalité va disparaître, que les OQTF seront renvoyé dans leur pays, que l'immigration sera contrôler.
Hors si le RN ne veut pas sortir de l'union européenne ils se passera pas grand chose, on aura les mêmes problèmes.
La grande majorité des francais, y compris à gauche (la vraie, pas celle de LFI qui n'est pas républicain), veut plus de fermeté et moins de laxisme.Signaler Répondre
Quand Sarkozy etait aux manettes, ils s'est passé quoi, lui qui voulais passé les racailles au karcher?Signaler Répondre
Ce que veux dire, c'est que l'extrême droite a deja été au pouvoir, elle l'est en Italie, elle l'est au USA, la criminalité ne s'arrête pas, les cartels de drogue existent toujours, la corruption, le trafic d'arme sont partout.
Si le RN passent ils feront quoi?
Des miracles?
Doudou ne porte pas plainte ?Signaler Répondre
Retailleau est seul contre tous, tout est retoqué par le premier ministre, Macron ou le conseil d’état, Quant au RN il n’est pas au pouvoir…Signaler Répondre
On en censé savoir quoi ?Signaler Répondre
C'est Retailleau le ministre de l'intérieur.Signaler Répondre
Qui est sur la meme ligne que Ciotti, lui même étant sur la meme ligne que Bardella, lui même étant sur la meme ligne que Zemmour, concernant l'insécurité.
Si vous pensez qu'un politique meme d'extrême droite peut résoudre les problèmes societaux vous vous foutez le doigt dans l'œil.
Demandez aux brésiliens avec Bolsonaro.
Demandez aux italiens avec Meloni.
Demandez aux américains avec Trump.
Il ya toujours de l'insécurités, de la drogues et des règlements de compte.
Faut arrêter de fantasmer !
Que nous sommes heureux et tranquilles dans notre nouvelle "ville apaisée"Signaler Répondre
🤣🤣🤣🤣🤣
Il ne faudrait quand même pas vouloir priver les bobos de leurs traces blanches et de leurs volutes de Marie-Jeanne.Signaler Répondre
"tandis que le feu était rapidement éteint par des riverains".Signaler Répondre
J'ai le sentiment que ces personnes étaient livrées à elles même...
C’est déjà foutue et on creuse encore.Signaler Répondre
Si aux prochaines élections il n’y a pas un virage de 180 degrés à droite et une volonté politique pour s’attaquer à toute cette délinquance, alors la France est foutue !Signaler Répondre
Vive la fin des travaux de la piste cyclable et des abris à vélo ! La jeunesse apaisée pourra arrêter de manifester son mécontentementSignaler Répondre
est ce un incident ou une incivilité ? il n'y a pas de victimes donc seconde hypothèse pour les statistiques ; tout va bienSignaler Répondre
Tout le monde sait !!Signaler Répondre