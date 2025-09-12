Lyon : une porte criblée de balles et incendiée, nouvelle intimidation sur fond de trafic de drogue ?

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des tirs d'arme à feu ont retenti dans les parties communes du 100 avenue Paul Santy. Plusieurs individus ont mené un commando pour ouvrir le feu sur une porte criblée de balles, avant de tenter de l'incendier.

Le groupe a pris la fuite, tandis que le feu était rapidement éteint par des riverains.

Une enquête a été ouverte face à ce qui ressemble à une tentative d'intimidation liée au trafic de drogue ou à une dette. Le profil du locataire visé permettra peut-être aux forces de l'ordre de comprendre pourquoi sa porte a ainsi été prise pour cible.