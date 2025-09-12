Faits Divers

Lyon : une porte criblée de balles et incendiée, nouvelle intimidation sur fond de trafic de drogue ?

Ce sont toujours des réveils en sursaut pour les habitants des immeubles ciblés par ces tentatives d'intimidation.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des tirs d'arme à feu ont retenti dans les parties communes du 100 avenue Paul Santy. Plusieurs individus ont mené un commando pour ouvrir le feu sur une porte criblée de balles, avant de tenter de l'incendier.

Le groupe a pris la fuite, tandis que le feu était rapidement éteint par des riverains.

Une enquête a été ouverte face à ce qui ressemble à une tentative d'intimidation liée au trafic de drogue ou à une dette. Le profil du locataire visé permettra peut-être aux forces de l'ordre de comprendre pourquoi sa porte a ainsi été prise pour cible.

avatar
Pfuiiii le 12/09/2025 à 18:55

Ce pays devient un égout à ciel ouvert... Merci à nos politocards de laisser prospérer le phénomène, tout se paiera un jour !

avatar
C'est sûr que l'écologie est la priorité, dans cette ville... le 12/09/2025 à 18:27

Quelle vie subissent les habitants...

avatar
Le niveau zéro le 12/09/2025 à 17:53
Paris ne s’est pas fait en un jour a écrit le 12/09/2025 à 17h40

alors continuez à voter à gauche !

Je vote jamais, parce qu'en fait j'ai compris qu'ils faisaient exactement l'inverse de ce qu'ils promettent.

Ils viennent des mêmes écoles.
Traîne dans les mêmes restaurants.
Vont dans les mêmes soirées.
Le peuple ils s'en tapent.

Mais toi continue de voter en étant toujours déçu, en râlant sur les vélos, sur les gauchos, sur l'insécurité, sur les drapeaux palestiniens, pendant que les politiques se grattent les fesses à l'assemblée avec tes thunes.

Ca m'amuse.

avatar
Paris ne s’est pas fait en un jour le 12/09/2025 à 17:40
Oui mais... a écrit le 12/09/2025 à 17h20

Quand Sarkozy etait aux manettes, ils s'est passé quoi, lui qui voulais passé les racailles au karcher?
Ce que veux dire, c'est que l'extrême droite a deja été au pouvoir, elle l'est en Italie, elle l'est au USA, la criminalité ne s'arrête pas, les cartels de drogue existent toujours, la corruption, le trafic d'arme sont partout.
Si le RN passent ils feront quoi?
Des miracles?

alors continuez à voter à gauche !

avatar
Ah ok le 12/09/2025 à 17:37
On se réveille ? a écrit le 12/09/2025 à 17h23

La grande majorité des francais, y compris à gauche (la vraie, pas celle de LFI qui n'est pas républicain), veut plus de fermeté et moins de laxisme.

La je suis d'accord.
Malheureusement beaucoup fantasme que la criminalité va disparaître, que les OQTF seront renvoyé dans leur pays, que l'immigration sera contrôler.
Hors si le RN ne veut pas sortir de l'union européenne ils se passera pas grand chose, on aura les mêmes problèmes.

avatar
On se réveille ? le 12/09/2025 à 17:23
Et pourtant a écrit le 12/09/2025 à 15h50

C'est Retailleau le ministre de l'intérieur.
Qui est sur la meme ligne que Ciotti, lui même étant sur la meme ligne que Bardella, lui même étant sur la meme ligne que Zemmour, concernant l'insécurité.

Si vous pensez qu'un politique meme d'extrême droite peut résoudre les problèmes societaux vous vous foutez le doigt dans l'œil.

Demandez aux brésiliens avec Bolsonaro.
Demandez aux italiens avec Meloni.
Demandez aux américains avec Trump.
Il ya toujours de l'insécurités, de la drogues et des règlements de compte.

Faut arrêter de fantasmer !

La grande majorité des francais, y compris à gauche (la vraie, pas celle de LFI qui n'est pas républicain), veut plus de fermeté et moins de laxisme.

avatar
Oui mais... le 12/09/2025 à 17:20
votezbien a écrit le 12/09/2025 à 16h42

Retailleau est seul contre tous, tout est retoqué par le premier ministre, Macron ou le conseil d’état, Quant au RN il n’est pas au pouvoir…

Quand Sarkozy etait aux manettes, ils s'est passé quoi, lui qui voulais passé les racailles au karcher?
Ce que veux dire, c'est que l'extrême droite a deja été au pouvoir, elle l'est en Italie, elle l'est au USA, la criminalité ne s'arrête pas, les cartels de drogue existent toujours, la corruption, le trafic d'arme sont partout.
Si le RN passent ils feront quoi?
Des miracles?

avatar
Bizarre le 12/09/2025 à 16:59

Doudou ne porte pas plainte ?

Signaler Répondre
avatar
votezbien le 12/09/2025 à 16:42
Et pourtant a écrit le 12/09/2025 à 15h50

C'est Retailleau le ministre de l'intérieur.
Qui est sur la meme ligne que Ciotti, lui même étant sur la meme ligne que Bardella, lui même étant sur la meme ligne que Zemmour, concernant l'insécurité.

Si vous pensez qu'un politique meme d'extrême droite peut résoudre les problèmes societaux vous vous foutez le doigt dans l'œil.

Demandez aux brésiliens avec Bolsonaro.
Demandez aux italiens avec Meloni.
Demandez aux américains avec Trump.
Il ya toujours de l'insécurités, de la drogues et des règlements de compte.

Faut arrêter de fantasmer !

Retailleau est seul contre tous, tout est retoqué par le premier ministre, Macron ou le conseil d’état, Quant au RN il n’est pas au pouvoir…

avatar
Et donc ? le 12/09/2025 à 16:26
Wallah',. a écrit le 12/09/2025 à 14h05

Tout le monde sait !!

On en censé savoir quoi ?

avatar
Et pourtant le 12/09/2025 à 15:50
RN2027 a écrit le 12/09/2025 à 14h28

Si aux prochaines élections il n’y a pas un virage de 180 degrés à droite et une volonté politique pour s’attaquer à toute cette délinquance, alors la France est foutue !

C'est Retailleau le ministre de l'intérieur.
Qui est sur la meme ligne que Ciotti, lui même étant sur la meme ligne que Bardella, lui même étant sur la meme ligne que Zemmour, concernant l'insécurité.

Si vous pensez qu'un politique meme d'extrême droite peut résoudre les problèmes societaux vous vous foutez le doigt dans l'œil.

Demandez aux brésiliens avec Bolsonaro.
Demandez aux italiens avec Meloni.
Demandez aux américains avec Trump.
Il ya toujours de l'insécurités, de la drogues et des règlements de compte.

Faut arrêter de fantasmer !

avatar
Lol.... le 12/09/2025 à 15:24

Que nous sommes heureux et tranquilles dans notre nouvelle "ville apaisée"
🤣🤣🤣🤣🤣

avatar
bourgains le 12/09/2025 à 14:48
RN2027 a écrit le 12/09/2025 à 14h28

Si aux prochaines élections il n’y a pas un virage de 180 degrés à droite et une volonté politique pour s’attaquer à toute cette délinquance, alors la France est foutue !

Il ne faudrait quand même pas vouloir priver les bobos de leurs traces blanches et de leurs volutes de Marie-Jeanne.

avatar
Chris696969 le 12/09/2025 à 14:47

"tandis que le feu était rapidement éteint par des riverains".

J'ai le sentiment que ces personnes étaient livrées à elles même...

avatar
C’est déjà le cas. le 12/09/2025 à 14:43
RN2027 a écrit le 12/09/2025 à 14h28

Si aux prochaines élections il n’y a pas un virage de 180 degrés à droite et une volonté politique pour s’attaquer à toute cette délinquance, alors la France est foutue !

C’est déjà foutue et on creuse encore.

avatar
RN2027 le 12/09/2025 à 14:28

Si aux prochaines élections il n’y a pas un virage de 180 degrés à droite et une volonté politique pour s’attaquer à toute cette délinquance, alors la France est foutue !

avatar
Cookie the first le 12/09/2025 à 14:23

Vive la fin des travaux de la piste cyclable et des abris à vélo ! La jeunesse apaisée pourra arrêter de manifester son mécontentement

avatar
dilemme pour Doudou le 12/09/2025 à 14:18

est ce un incident ou une incivilité ? il n'y a pas de victimes donc seconde hypothèse pour les statistiques ; tout va bien

avatar
Wallah',. le 12/09/2025 à 14:05

Tout le monde sait !!

