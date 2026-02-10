Social

Les urgences de l’hôpital Lyon Sud en grève illimitée à partir de ce mercredi

Une décision qui fait suite à une réunion de négociation avec la direction de l’hôpital.

"L’hôpital est en danger et les urgences aussi." Les urgences de l’hôpital Lyon Sud vont débuter ce mercredi matin une grève illimitée à l’appel des syndicats CGT et FO. Un rassemblement est prévu à partir de 6h30 devant l’entrée de l’établissement hospitalier.

"Aux urgences de Lyon Sud, comme partout en France, les effectifs sont insuffisants, les temps d’attente explosent, les conditions de travail se dégradent, la qualité et la sécurité des soins sont menacés", peut-on lire dans un communiqué des syndicats qui réclament "des moyens humains pérennes et adaptés à l’activité réelle des urgences", "des conditions de travail dignes par le remplacement systématique des absences", "des moyens matériels avec la réouverture des lits d’aval afin d’éviter l’engorgement et l’attente délétère pour les patients".

2 commentaires
Aladin le 10/02/2026 à 19:29

Moi je vais en Suisse pour me soigne pas d attente

Ex Précisions le 10/02/2026 à 18:37

Macron s'en tamponne, il est au bout, il va laisser crever la France sauf les riches...
La santé, l'éducation et tous les services publics ça ne l'intéresse pas c'est du pognon qu'il aurait pu donner en plus à ses potes sans contrepartie.

