Les urgences de l’hôpital Lyon Sud en grève illimitée à partir de ce mercredi

"L’hôpital est en danger et les urgences aussi." Les urgences de l’hôpital Lyon Sud vont débuter ce mercredi matin une grève illimitée à l’appel des syndicats CGT et FO. Un rassemblement est prévu à partir de 6h30 devant l’entrée de l’établissement hospitalier.

"Aux urgences de Lyon Sud, comme partout en France, les effectifs sont insuffisants, les temps d’attente explosent, les conditions de travail se dégradent, la qualité et la sécurité des soins sont menacés", peut-on lire dans un communiqué des syndicats qui réclament "des moyens humains pérennes et adaptés à l’activité réelle des urgences", "des conditions de travail dignes par le remplacement systématique des absences", "des moyens matériels avec la réouverture des lits d’aval afin d’éviter l’engorgement et l’attente délétère pour les patients".