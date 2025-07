Grève des contrôleurs aériens : quelles perturbations à l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ?

Les contrôleurs aériens sont appelés à la grève ce jeudi et ce vendredi à l’appel des syndicats UNSA-ICNA et USAC-CGT. Ces derniers mettent notamment en avant un "sous-effectif structurel", des "projets techniques en échec" et un "management toxique".

La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a par conséquent demandé aux compagnies de réduire ce jeudi leur programme de vols dans de nombreux aéroports. Ce sera le cas à Lyon-Saint-Exupéry où 30% des vols devraient être annulés. Ce taux sera de 25% dans les aéroports parisiens et de 50% à Nice, Bastia ou encore Calvi.Des retards importants sont également à prévoir.

Les perturbations devraient être les mêmes pour la journée de vendredi. Les voyageurs devraient recevoir des informations par mail ou par SMS. Les vacances d’été vont donc commencer par des difficultés dans les airs…