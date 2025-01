"En sur-régime depuis des années" : mobilisation des pompiers devant la Métropole de Lyon

La mobilisation ne faiblit pas pour les pompiers du Rhône. Ce lundi 27 janvier, ils ont frappé fort en se rendant devant l’Hôtel de la Métropole de Lyon à l’occasion du débat d’orientation budgétaire. Selon les renseignements territoriaux, 250 pompiers étaient présents à l’extérieur, tandis que 30 d’entre eux ont pu occuper les 38 places réservées au public dans l’hémicycle.

"Les agents du SDMIS (officiers, non-officiers et personnels administratifs et techniques) sont comme annoncés présents devant la Métropole à l’occasion du débat d’orientation budgétaire pour s’assurer que le sujet des secours est bien au centre des débats politiques", expliquait le syndicat SUD SDMIS. Une démarche qui visait, selon eux, à garantir un budget suffisant pour "des secours dignes et minimum pour les concitoyens."

Le soutien des élus, y compris écologistes

L’action a porté ses fruits. "Quasiment l’intégralité des groupes ont pris la parole en faveur des sapeurs-pompiers, en disant qu’on ne pouvait pas continuer comme ça", a rapporté le syndicat SUD SDMIS. "Même le groupe majoritaire écologiste a reconnu que les pompiers étaient en sur-régime depuis des années." Ces derniers plutôt discrets au sujet des pompiers depuis le début du mouvement, ont ainsi plaidé pour un renforcement des effectifs.

Le ministre François-Noël Buffet, également présent, a confirmé que "l’État doit prendre sa part, mais le local doit prendre sa part également". Les pompiers saluent aussi l’implication de plusieurs élus, dont Nathalie Perrin-Gilbert, Marc Grivel ou encore Gilles Gascon.

"La sécurité civile est devenue un enjeu politique au même titre que la sécurité publique", déclare Rémy Chabbouh, représentant de SUD SDMIS. Si les pompiers espèrent des avancées rapides, ils restent vigilants face aux échéances des élections municipales et métropolitaines de 2026. "Nous ne comptons pas attendre encore un an dans ces conditions", a-t-il ajouté.

La suppression de la prime de logement (ICL), jugée illégale par la Chambre régionale des comptes, reste un point de crispation majeur. "La supprimer n’est pas une contrainte, mais un choix politique et financier", martèle l’intersyndicale. Une audience importante est ainsi prévue ce vendredi 31 janvier devant la Chambre régionale des comptes, où les syndicats comptent défendre la légalité de cette prime.

Christophe Guilloteau, président du Département du Rhône, et vivement sollicité au début du mouvement des soldats du feu, reste également une figure controversée dans ce dossier. "Pour lui, les sapeurs-pompiers, ce sont les pompiers volontaires. Le modèle de sécurité civile pour Christophe Guilloteau est un modèle économique de sécurité civile. Moins ça lui coutera, plus il sera content”, affirme Rémy Chabbouh.

Une mobilisation soutenue majoritairement

Malgré les critiques de la direction, qui a qualifié les syndicalistes poussant à la grève "d’irresponsables", les pompiers restent solidaires. En ce sens, la direction des sapeurs-pompiers a lancé un sondage interne. Ce dernier révèle que 97 % des agents de catégorie C ont rejeté la consultation de la direction, tout comme 73 % de l’ensemble des effectifs. "Ils disaient qu’on était des irresponsables, mais on était juste dans le vrai !"

Avec un temps de travail moyen de 600 heures de plus qu’un fonctionnaire classique pour un salaire équivalent, les pompiers réclament toujours un triptyque de mesures : créations de postes, hausse du pouvoir d’achat et réaménagements du temps de travail. Une mobilisation déterminée, avec l’espoir d’une issue favorable dès ce vendredi.