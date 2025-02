Pompiers du Rhône : la grève suspendue, mais "le mouvement ne prend pas fin"

Le conflit social qui secoue les pompiers du Rhône depuis plusieurs mois connaît un tournant. À l’issue d’une consultation interne, 59 % des votants se sont prononcés en faveur de la fin de la grève. Un scrutin marqué par des disparités : seuls les sapeurs-pompiers de catégorie C ont majoritairement voté contre la fin du mouvement, tandis que les catégories A et B se sont massivement exprimées en faveur (respectivement 95 % et 91 %). Côté personnels administratifs, techniques et spécialisés, l’adhésion est encore plus marquée, avec plus de 92 % de votes favorables pour chaque catégorie.

Cette décision met un terme officiel au mouvement, mais sans pour autant éteindre la contestation. “Le mouvement ne prend pas fin !", avertit Rémy Chabbouh, porte-parole du syndicat SUD.

Un compromis, mais des frustrations

Si les syndicats reconnaissent certaines avancées, comme l’embauche de 16 agents supplémentaires dans des casernes en tension, une augmentation salariale d’environ 50 euros brut et des aménagements du temps de travail, le fossé entre les différentes catégories de personnels reste une source de crispation.

“On note l’effort des collectivités, de la Métropole et du Département, on a bien compris qu’en ce moment, c'était bien compliqué financièrement pour eux, ils projetaient de licencier du monde. Nous sommes conscients des efforts qu’ils ont faits, mais malheureusement, c'est insuffisant au vu de la demande et des besoins réels que l'on a”, explique Valentin Violet, représentant syndical Sud.

“Le préavis sera levé, mais il n’est pas du tout exclu d’en poser un nouveau en juin”, prévient le syndicat. En ce sens, si le préavis de grève sera levé ce 21 février, l’idée d’un nouveau mouvement dès le mois de juin est bel et bien déjà sur la table. Une période stratégique, car c’est à ce moment que se discutent les budgets.

En attendant, les regards se tournent vers octobre 2025, échéance annoncée comme décisive, avec la restitution des conclusions du Beauvau de la sécurité civile et les arbitrages financiers attendus. Une pause, donc, mais pas une fin.