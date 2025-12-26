Noël tourne mal près de Lyon : le père menace son fils avec un couteau puis se retranche chez lui

A Vaulx-en-Velin ce jeudi après-midi, le ton est monté au sein d'une famille vivant avenue du 8 Mai 1945.
Peu avant 18h, les policiers ont été prévenus par un Vaudais, qui venait d'être menacé par son père armé d'un couteau. Ce dernier s'était ensuite retranché chez lui et menaçait de "tout faire sauter".
L'intervention rapide des fonctionnaires a permis l'interpellation du père et son placement en garde à vue. Aucun blessé n'est à déplorer
L'enquête se poursuit.
