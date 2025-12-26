Faits Divers

Noël tourne mal près de Lyon : le père menace son fils avec un couteau puis se retranche chez lui

Noël tourne mal près de Lyon : le père menace son fils avec un couteau puis se retranche chez lui
Noël tourne mal près de Lyon : le père menace son fils avec un couteau puis se retranche chez lui - LyonMag

Les fêtes de fin d'année peuvent parfois virer au cauchemar.

A Vaulx-en-Velin ce jeudi après-midi, le ton est monté au sein d'une famille vivant avenue du 8 Mai 1945.

Peu avant 18h, les policiers ont été prévenus par un Vaudais, qui venait d'être menacé par son père armé d'un couteau. Ce dernier s'était ensuite retranché chez lui et menaçait de "tout faire sauter".

L'intervention rapide des fonctionnaires a permis l'interpellation du père et son placement en garde à vue. Aucun blessé n'est à déplorer

L'enquête se poursuit.

7 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Bobby 69 le 26/12/2025 à 11:37
Riilu a écrit le 26/12/2025 à 10h48

Fallait bien donnée à manger à ses pigeons !! Cet article n’a aucun interêt !

personne vous oblige à lire donc encore moins à faire ce type de commentaire suffit de zappé

Signaler Répondre
avatar
La vérité te dérange à ce point ? le 26/12/2025 à 11:37
Riilu a écrit le 26/12/2025 à 10h48

Fallait bien donnée à manger à ses pigeons !! Cet article n’a aucun interêt !

Eh ben on aime pas la vérité ? Et en plus tu as lu l'article et tu as commenté, tu m'expliques ?

Signaler Répondre
avatar
Bonjour bonjour 9 le 26/12/2025 à 11:17
Pourtant a écrit le 26/12/2025 à 10h43

Le jour de Noël et avenue du 8 mai 1945 , c'était ni le jour ni le lieu pour déclarer la guerre. 💣

!!

Signaler Répondre
avatar
Riilu le 26/12/2025 à 10:48

Fallait bien donnée à manger à ses pigeons !! Cet article n’a aucun interêt !

Signaler Répondre
avatar
Pourtant le 26/12/2025 à 10:43

Le jour de Noël et avenue du 8 mai 1945 , c'était ni le jour ni le lieu pour déclarer la guerre. 💣

Signaler Répondre
avatar
moi le 26/12/2025 à 10:31

wahouuuu, quelle aventure...

Signaler Répondre
avatar
Lydia Vosswar le 26/12/2025 à 10:31

C’était le père Noel 🎅🏽

Signaler Répondre
avatar
voyez donc le 26/12/2025 à 10:25

Comme par hasard avec un couteau et à Vaulx !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.