Les pompiers du Rhône appellent à la solidarité et lance une cagnotte face au manque de moyens

Les pompiers et personnels administratifs du SDMIS (Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours) sonnent une nouvelle fois l’alarme. Dans un communiqué diffusé ce week-end, ils appellent à un rassemblement devant le siège de la métropole de Lyon, le 27 janvier dès 7 heures. Ils dénoncent : "Nous ne sommes pas la priorité de vos élus du département et de la métropole."

Les pompiers du Rhône soulignent un manque de moyens humains et financiers, qui mettrait en péril leurs capacités d’intervention. "Vos sapeurs-pompiers et personnels administratifs et techniques n'ont plus les moyens humains pour vous secourir dans des conditions optimales. Si vous souhaitez éviter que notre territoire ne devienne le prochain Los Angeles, votre soutien est indispensable", écrivent ces derniers.

L’appel est relayé par le syndicat SUD SDMIS, qui invite les citoyens à exprimer leur soutien via une contribution symbolique d’un euro. "L’objectif est de démontrer l’intérêt et le soutien que nous apporte la population", précise le syndicat. Une cagnotte en ligne a ainsi été mise en place. "Vous avez donc le pouvoir de sauver vos pompiers" ajoute les soldats du feu.

Les pompiers espèrent sensibiliser élus et citoyens à leurs difficultés et rappellent que leur mission repose avant tout sur des moyens adaptés pour garantir la sécurité de tous.