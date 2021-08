Près de Lyon : une cagnotte pour aider Roxy, une chienne miraculée après un accident de train

Roxy, une jeune chienne croisée cocker et springer, se promène avec ses maîtres. Elle se retrouve sur la voie ferrée après avoir poursuivi un animal. "Un train est alors passé et nous l’avons retrouvé inanimée sur les rails, salement amochée… et nous, extrêmement choqués", racontent les propriétaires de Roxy sur la cagnotte en ligne lancée pour l’aider. La chienne est en effet "une miraculée" et "s’en sort bien".

"Aucune atteinte neurologique, des broches et des plaques aux pattes arrières, la queue amputée et un trou béant en bas du dos de 8 cm de diamètre (qui n’a plus de peau et va être très long à se reconstruire)", poursuit la famille de l’animal qui a décidé d’appeler à la mobilisation pour sauver la chienne ayant désormais besoin de nombreux soins coûteux approchant les 10 000 euros. "Je n’ai pu me résoudre à la faire partir alors qu’elle était sauvable, jeune et adorable, uniquement pour une question financière", ajoute la propriétaire de Roxy.

Plus d’une centaine de personnes touchées par l’accident de la jeune chienne ont déjà pris part à la cagnotte en ligne qui affichait en ce milieu de semaine la somme de de 2755 euros.