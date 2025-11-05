Accident mortel à la Confluence : la police recherche le témoin qui a prodigué les premiers secours

Cela concerne l'accident mortel qui était survenu dans la nuit du 3 au 4 octobre sur la M7, à la sortie de l'autopont en direction de Lyon. Un piéton avait été percuté par une Peugeot 208.
Les faits s'étaient déroulés vers 2h45 au PK001+600, dans le sens Lyon/Marseille.
Les enquêteurs souhaitent obtenir des informations sur un homme de type européen, qui s'est présenté comme étant gendarme et qui a prodigué les premiers secours à la victime, finalement décédée.
Cette personne est invitée à contacter le service judiciaire de la CRS autoroutière au 04 72 47 20 60.
