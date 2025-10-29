Vénissieux : appel à témoins après la disparition d’une femme de 89 ans atteinte d’Alzheimer

Marie Raymonde Vicente y Garcia, 89 ans, a quitté son domicile le 23 octobre 2025 vers 2 heures du matin et n’a plus été revue depuis.

Selon les informations communiquées par les services de police, cette femme est atteinte de la maladie d’Alzheimer et présente une prononciation incohérente, ce qui pourrait rendre difficile sa communication avec d’éventuels témoins.

Marie Raymonde Vicente y Garcia mesure 1,62 mètre, de corpulence maigre, avec les cheveux châtains mi-longs et raides et les yeux marron. Elle portait au moment de sa disparition un pantalon sombre, une veste matelassée sombre et un sac cabas.

Toute personne disposant d’informations permettant de la localiser est invitée à contacter le commissariat en charge de l'enquête au 04 72 90 82 45.