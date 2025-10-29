Faits Divers

Vénissieux : appel à témoins après la disparition d’une femme de 89 ans atteinte d’Alzheimer

Vénissieux : appel à témoins après la disparition d’une femme de 89 ans atteinte d’Alzheimer
DR : DIPN

La police du Rhône lance un appel à témoin ce mercredi.

Marie Raymonde Vicente y Garcia, 89 ans, a quitté son domicile le 23 octobre 2025 vers 2 heures du matin et n’a plus été revue depuis.

Selon les informations communiquées par les services de police, cette femme est atteinte de la maladie d’Alzheimer et présente une prononciation incohérente, ce qui pourrait rendre difficile sa communication avec d’éventuels témoins.

Marie Raymonde Vicente y Garcia mesure 1,62 mètre, de corpulence maigre, avec les cheveux châtains mi-longs et raides et les yeux marron. Elle portait au moment de sa disparition un pantalon sombre, une veste matelassée sombre et un sac cabas.

Toute personne disposant d’informations permettant de la localiser est invitée à contacter le commissariat en charge de l'enquête au 04 72 90 82 45.

Tags :

appel à témoins

0 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Mauvais endroit , mauvais moment le 29/10/2025 à 18:04

Vénissieux , 2 h du mat , elle n'a pas choisi le meilleur endroit pour sortir la pauvre mamie !!!

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.