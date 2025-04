Près de Lyon : une jeune mère de famille SDF quitte prématurément l’hôpital avec son bébé, un appel à témoins lancé

La police du Rhône a lancé ce vendredi un appel à témoins pour retrouver une jeune femme de 25 ans. Cette dernière a quitté prématurément le 5 avril dernier l’hôpital Femme-Mère-Enfant l de Bron avec son nourrisson ayant besoin de soins.

"Elle est susceptible d’être actuellement sur la commune de St Etienne (42) et est actuellement sans domicile fixe et sans ressources", précise l’appel à témoins ayant pour objectif de localiser et retrouver la jeune femme et son fils prénommé Mikaeil.

La mère de famille mesure 1,60 m, a les cheveux noirs longs et raides. Elle est de corpulence normale et a un tatouage sur l’avant-bras droit et l’épaule gauche.

Les personnes ayant des informations sont invitées à contacter le commissariat de Vénissieux au 04 72 90 82 45.