Près de Lyon : deux jeunes femmes condamnées pour avoir livré de la drogue dans tout le Beaujolais

Deux jeunes femmes ont comparu devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône il y a quelques jours.

Le 15 décembre dernier, elles avaient été interpellées à bord d'une voiture roulant trop vite dans les rues caladoises.

La première règle des dealers était bêtement rompue : attirer l'attention.

Car à bord de leur véhicule, un sac rempli de drogues était saisi par la police, ainsi que 1120 euros en liquide.

De plus, la conductrice n'avait pas le permis de conduire et était sous l'empire des stupéfiants.

Face aux juges, les prévenues de 20 et 21 ans ont adopté des lignes de défense différentes. La première reconnaissait livrer de la drogue dans tout le Beaujolais, la seconde expliquait l'accompagner seulement.

Des peines de 10 et 8 mois de prison avec sursis ont donc été distribuées. Elles auront également l'interdiction de se rendre à Villefranche-sur-Saône pendant 2 ans.

Cookie the first le 24/12/2025 à 13:20

10 ans en Turquie, peine de mort en Malaisie... Chez nous c'est 10 mois avec sursis !

Du sursis ... le 24/12/2025 à 13:13

No comment

Ex Précisions le 24/12/2025 à 13:11
ah ben si vous le dites a écrit le 24/12/2025 à 11h33

vous abusez des deux sans doutes ?

Je ne touche ni à l'un ni à l'autre ;-)
Quoique quand j'étais très jeune j'ai goûté le beaujolpif nouveau "par tradition". Quelle erreur !

parill le 24/12/2025 à 12:41
Poti a écrit le 24/12/2025 à 12h25

Biensur que c'est le consommateur qu'il faut sanctionner, une lourde contravention dépassant les 1000€ en dissuaderait plus d'un d'exhiber un joint sur la voie publique...soyez-en sûrs.

macron viens nous dire qu'il veux passer l'amende a 500€. Mais quand on sais qu'actuellement 1/3 des amendes sont recouvrées, ça sert a quoi?
De la com, comme d'habitude!

Poti le 24/12/2025 à 12:25

Biensur que c'est le consommateur qu'il faut sanctionner, une lourde contravention dépassant les 1000€ en dissuaderait plus d'un d'exhiber un joint sur la voie publique...soyez-en sûrs.

Catalan le 24/12/2025 à 11:51

le tribunal de Villefranche dans toute sa splendeur. c'est plus un tribunal, c'est une ONG.

raslebol69 le 24/12/2025 à 11:35

Du sursis, c'est un encouragement à poursuivre leur petit commerce. De qui se moque le tribunal?

ah ben si vous le dites le 24/12/2025 à 11:33
Ex Précisions a écrit le 24/12/2025 à 10h25

Elles auraient dû convoyer du beaujolpif nouveau elle risquait moins, même si le produit fait autant de mal que la saisie ;-)

vous abusez des deux sans doutes ?

les comiques associés le 24/12/2025 à 11:12
Observateur69 a écrit le 24/12/2025 à 10h53

D'accord, mais elles livraient qui ? Pas de carnet d'adresses sur elles ? Et leurs commanditaires et fournisseurs, ils sont où ?

elles livraient de la drogue, et elles consommaient! La totale quoi! C'est sur qu'avec des peines comme ça, on va faire baisser la consommation et les trafics!
Bande de guignols

stef69999 le 24/12/2025 à 11:01

OUAHHHH JUSTICE IMPITOYABLE !!! PAUVRE FRANCE QUI A DECLARE LA GUERRE A LA DROGUE CA TAPE VRAIMENT FORT !!!

Observateur69 le 24/12/2025 à 10:53

D'accord, mais elles livraient qui ? Pas de carnet d'adresses sur elles ? Et leurs commanditaires et fournisseurs, ils sont où ?

Ex Précisions le 24/12/2025 à 10:25

Elles auraient dû convoyer du beaujolpif nouveau elle risquait moins, même si le produit fait autant de mal que la saisie ;-)

Argent le 24/12/2025 à 10:23

Il faut condamner au niveau au du porte-monnaie les dealers et consommateurs…
Et surtout infliger des amendes automatisées et ne plus passer par les magistrats…

Cartésien le 24/12/2025 à 10:11

Avec des peines aussi faibles, peut on dire que l'Etat fait la "Guerre" .... non

