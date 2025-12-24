Près de Lyon : deux jeunes femmes condamnées pour avoir livré de la drogue dans tout le Beaujolais

Le 15 décembre dernier, elles avaient été interpellées à bord d'une voiture roulant trop vite dans les rues caladoises.
La première règle des dealers était bêtement rompue : attirer l'attention.
Car à bord de leur véhicule, un sac rempli de drogues était saisi par la police, ainsi que 1120 euros en liquide.
De plus, la conductrice n'avait pas le permis de conduire et était sous l'empire des stupéfiants.
Face aux juges, les prévenues de 20 et 21 ans ont adopté des lignes de défense différentes. La première reconnaissait livrer de la drogue dans tout le Beaujolais, la seconde expliquait l'accompagner seulement.
Des peines de 10 et 8 mois de prison avec sursis ont donc été distribuées. Elles auront également l'interdiction de se rendre à Villefranche-sur-Saône pendant 2 ans.
10 ans en Turquie, peine de mort en Malaisie... Chez nous c'est 10 mois avec sursis !Signaler Répondre
Je ne touche ni à l'un ni à l'autre ;-)Signaler Répondre
Quoique quand j'étais très jeune j'ai goûté le beaujolpif nouveau "par tradition". Quelle erreur !
macron viens nous dire qu'il veux passer l'amende a 500€. Mais quand on sais qu'actuellement 1/3 des amendes sont recouvrées, ça sert a quoi?Signaler Répondre
De la com, comme d'habitude!
Biensur que c'est le consommateur qu'il faut sanctionner, une lourde contravention dépassant les 1000€ en dissuaderait plus d'un d'exhiber un joint sur la voie publique...soyez-en sûrs.Signaler Répondre
le tribunal de Villefranche dans toute sa splendeur. c'est plus un tribunal, c'est une ONG.Signaler Répondre
Du sursis, c'est un encouragement à poursuivre leur petit commerce. De qui se moque le tribunal?Signaler Répondre
vous abusez des deux sans doutes ?Signaler Répondre
elles livraient de la drogue, et elles consommaient! La totale quoi! C'est sur qu'avec des peines comme ça, on va faire baisser la consommation et les trafics!Signaler Répondre
OUAHHHH JUSTICE IMPITOYABLE !!! PAUVRE FRANCE QUI A DECLARE LA GUERRE A LA DROGUE CA TAPE VRAIMENT FORT !!!Signaler Répondre
D'accord, mais elles livraient qui ? Pas de carnet d'adresses sur elles ? Et leurs commanditaires et fournisseurs, ils sont où ?Signaler Répondre
Elles auraient dû convoyer du beaujolpif nouveau elle risquait moins, même si le produit fait autant de mal que la saisie ;-)Signaler Répondre
Il faut condamner au niveau au du porte-monnaie les dealers et consommateurs…Signaler Répondre
Et surtout infliger des amendes automatisées et ne plus passer par les magistrats…
Avec des peines aussi faibles, peut on dire que l'Etat fait la "Guerre" .... nonSignaler Répondre