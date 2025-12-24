Près de Lyon : deux jeunes femmes condamnées pour avoir livré de la drogue dans tout le Beaujolais

Le 15 décembre dernier, elles avaient été interpellées à bord d'une voiture roulant trop vite dans les rues caladoises.

La première règle des dealers était bêtement rompue : attirer l'attention.

Car à bord de leur véhicule, un sac rempli de drogues était saisi par la police, ainsi que 1120 euros en liquide.

De plus, la conductrice n'avait pas le permis de conduire et était sous l'empire des stupéfiants.

Face aux juges, les prévenues de 20 et 21 ans ont adopté des lignes de défense différentes. La première reconnaissait livrer de la drogue dans tout le Beaujolais, la seconde expliquait l'accompagner seulement.

Des peines de 10 et 8 mois de prison avec sursis ont donc été distribuées. Elles auront également l'interdiction de se rendre à Villefranche-sur-Saône pendant 2 ans.