Faits Divers

Rhône : la police à la recherche de témoins après un accident mortel sur l’A6

Terrible drame dans la nuit de mardi à mercredi près de Lyon.

La police lance ce mercredi un appel à témoins quelques heures après un accident mortel survenu sur l’autoroute A6 en direction de Lyon au niveau de la commune de Lissieu dans le Rhône. 

Un poids lourd aurait percuté un véhicule stationné sur la bande d’arrêt d’urgence aux alentours de 22h45. Selon Actu.fr, la conductrice de la voiture aurait été tuée dans le choc.

Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas connues. La CRS Autoroutière est à la recherche de témoins ayant assisté au drame. Les personnes ayant des informations peuvent contacter le PC autoroutier de Genas au 04 72 47 20 60.

appel à témoins

accident

A6

