Et aussi à Lyon

Loto du Patrimoine 2025 : la dotation pour les petites serres du Parc de la Tête d’Or de Lyon dévoilée

Les petites serres du Parc de la Tête d'Or de Lyon - DR/Dominique Robert

Les montants viennent d’être dévoilés.

L’édition 2025 du Loto du Patrimoine viendra en aide à 102 projets départementaux de métropole et d’outre-mer. En Auvergne-Rhône-Alpes, douze sites ont été sélectionnés, notamment les petites serres du Parc de la Tête d’Or de Lyon.

La Fondation du patrimoine a dévoilé ce mercredi les montants des dotations prévus pour les différents projets retenus, soit la somme record de 29,1 millions d’euros. Les petites serres du Parc de la Tête d’Or vont ainsi recevoir la somme de 300 000 euros.

"La Fondation du patrimoine reversera cette aide aux porteurs de projet au fur et à mesure de l’avancement des travaux, sur présentation des factures", peut-on notamment lire dans un communiqué.

A noter qu’un appel à candidatures pour le Loto du patrimoine 2026 est toujours en cours. Il se terminera le 28 février prochain. Les projets doivent être présentés ici

Eh bien, ça fait combien de temps que les Ecologistes sont au pouvoir à Lyon ? le 17/12/2025 à 11:46

Ils ont foutu quoi pour qu'on arrive en fin de mandature et que ce patrimoine soit toujours dans un état pareil ?

Ah oui, ils ont bordélisé la voirie...

Faudrait faire un cocours de photos d'ailleurs, avec les plus magnifiques entrecroisements de voies et aménagements tous plus folkloriques les uns que les autres...

