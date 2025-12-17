Loto du Patrimoine 2025 : la dotation pour les petites serres du Parc de la Tête d’Or de Lyon dévoilée

L’édition 2025 du Loto du Patrimoine viendra en aide à 102 projets départementaux de métropole et d’outre-mer. En Auvergne-Rhône-Alpes, douze sites ont été sélectionnés, notamment les petites serres du Parc de la Tête d’Or de Lyon.

La Fondation du patrimoine a dévoilé ce mercredi les montants des dotations prévus pour les différents projets retenus, soit la somme record de 29,1 millions d’euros. Les petites serres du Parc de la Tête d’Or vont ainsi recevoir la somme de 300 000 euros.

"La Fondation du patrimoine reversera cette aide aux porteurs de projet au fur et à mesure de l’avancement des travaux, sur présentation des factures", peut-on notamment lire dans un communiqué.

A noter qu’un appel à candidatures pour le Loto du patrimoine 2026 est toujours en cours. Il se terminera le 28 février prochain. Les projets doivent être présentés ici