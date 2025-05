Une vieille décharge sauvage dans le parc de la Tête d’Or à Lyon ? Cet élu alerte les Verts pour agir

Un projet idyllique sur le papier, mais qui a fait enrager Romain Billard. Car selon le conseiller municipal LR et élu du 6e arrondissement de Lyon, l'équipe de Grégory Doucet ferait mieux de d'abord s'occuper d'une décharge sauvage qui existe aux yeux de tous.

Après s’être rendu sur l’île des Tamaris dans le parc de la Tête d’Or, Romain Billard a découvert une décharge sauvage et demande à la mairie de réaliser une opération de dépollution.

Ce vendredi, le conseiller du 6e arrondissement délégué à la Protection et à la Valorisation du patrimoine a publié une missive à l’encontre des élus écologistes de la Ville.

En cause, l’île des Tamaris, située en plein cœur du parc de la Tête d’Or, est polluée et semble être laissée à l’abandon. "Ce site est envahi de déchets : fûts métalliques, tôles, épaves d’embarcations, mobilier urbain hors d’usage… Une véritable décharge silencieuse, ignorée dans les discours officiels mais bien présente sur le terrain. Et ce sont au milieu de ces détritus que la faune tente de survivre", a expliqué l’élu LR, photos à l'appui.

Une opération de dépollution réclamée par l’élu

Tôles rouillées, pneus, tables… Sur les images, on peut apercevoir toutes sortes de déchets, visiblement là depuis des années. "Je demande que la Ville engage une opération de dépollution ciblée de l’île, dans le respect de la biodiversité et des périodes de nidification, en lien avec les services techniques compétents et, si nécessaire, les associations naturalistes", peut-on aussi lire dans son texte.

Une action de la municipalité est donc attendue par l’élu de l’opposition.