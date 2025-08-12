Lyon : le chamois du parc de la Tête d'Or est en cavale en ville

Dans des circonstances inconnues, un jeune chamois s'était installé dans le parc du 6e arrondissement de Lyon et de plus en plus de promeneurs pouvaient se targuer de l'avoir aperçu.

Mais le capriné est visiblement très aventurier. Alors qu'on ne sait toujours d'où il vient et comment il a pu se retrouver à Lyon, l'animal a décidé de se faire la belle.

Depuis lundi, il erre dans les rues de Lyon. D'abord dans le 6e arrondissement, puis il serait parvenu à traverser le Rhône via un pont, se rendant sur les quais de Caluire.

La police municipale a sollicité l'aide d'agents de l'Office français de la biodiversité, qui se sont lancés à sa poursuite.

Ces derniers pensaient le tenir lorsqu'ils ont utilisé avec succès un fusil hypodermique pour endormir le chamois. Mais malgré cette dose censée le tranquilliser, l'animal s'est à nouveau enfui.

L'OFB poursuit sa traque mais espère évidemment une issue heureuse pour ce chamois courageux mais téméraire.