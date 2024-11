Petites serres du Jardin botanique de Lyon : la mairie va chercher 1 million d'euros en crowdfunding

Ce jeudi, le conseil municipal de Lyon doit voter une convention financière passée avec la Fondation du Patrimoine. Et ainsi acter le lancement d'une campagne de crowdfunding pour récolter les fonds nécessaires à la rénovation des petites serres du Jardin Botanique du Parc de la Tête d'Or.

La collecte publique de dons doit permettre de lever 1 million d'euros, sur les 9 millions nécessaires pour sauver ces serres historiques datant de la fin du XIXe siècle. A noter que l'Etat et la Région participeront au tour de table, à hauteur de 2,2 millions d'euros.

Depuis fin 2006, plus de 60% de la superficie des serres du Jardin Botanique de Lyon est fermée au public et même aux agents municipaux en raison d'une dégradation avancée : vitres disparues ou brisées, structure dégradée et éléments en bois affectés par le temps. A l'intérieur, les végétaux sont morts, comme figés dans le temps, donnant l'impression d'évoluer dans un monde post-apocalyptique.

Les travaux devaient initialement être lancés à la fin de l'année 2024 pour se conclure en 2028.