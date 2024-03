Lyon : le tragique destin de Tara, la panda roux du Parc de la Tête d'Or

C'est donc un peu par hasard qu'on apprend le décès de Tara, la femelle panda roux du Parc de la Tête d'Or. Une mort en novembre dernier qui serait consécutive à une insuffisance hépatique chronique selon le Progrès.

Tara était arrivée au parc zoologique de Lyon en 2013.

Il ne reste donc plus que deux pandas roux, chouchoux des visiteurs, dans l'enclos du Parc de la Tête d'Or : Lotus et l'un des enfants qu'il avait eu avec Tara.

Selon la WWF, "la survie des petits pandas est gravement menacée en raison de la diminution de leur espace vital: les êtres humains déboisent les forêts où ils vivent pour se procurer du bois et pour agrandir les surfaces habitables et cultivables. Dans l’Himalaya, le réchauffement climatique provoque la fonte des glaciers et d’autres catastrophes naturelles telles que inondations, avalanches d’éboulis et sécheresses. En plus, la belle fourrure dorée du petit panda, et sa queue touffue attirent toujours la convoitise des braconniers".

On estime qu'il resterait moins de 10 000 pandas roux dans la nature.