Lyon : de nouvelles naissances au parc zoologique de la Tête d'Or

Parmi ces naissances, la Ville de Lyon compte un hapalémur, 3 binturongs et 2 tapirs malais. Ces trois espèces sont classées sur la liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Le grand hapalémur est listé en "danger critique d’extinction", le tapir malais est dit "en danger", et le binturong est "vulnérable".

Face aux dangers pour les petites bêtes, la Ville de Lyon réagit pour protéger ces espèces menacées.

Deux tapirs malais ont été mis en relation en vue d’une procréation au sein du parc. Leur accouplement est nécessaire pour le programme européen de protection de cette espèce, avec seulement 5 naissances en 2022.

Heureuse nouvelle pour les hapalémurs, un bébé a vu le jour. Cette espèce de lémurien est le 5eme enregistré de ce couple. Trois d’entre-deux ont été transférés dans d’autres parcs afin qu’ils forment des couples reproducteurs.

"Une naissance exceptionnelle pour le programme européen de protection de cette espèce, qui n’a vu naitre que 3 petits en 2022 et qui compte aujourd’hui seulement 30 individus dans 7 institutions zoologiques européennes", déclare la municipalité dans un communiqué de presse.

Leurs causes de voie de disparition sont malheureusement multiples avec l’extension urbaine, la culture sur brulis, l’abattage illégal des forêts… Se nourrissant de bambou, l’animal est donc dépendant de milieux spécifiques.

Du coté des binturongs, les trois petits nés en fin d’année dernière ont pu pointer le bout de leur nez dehors avec de premières sorties à l’âge de 2 mois. Cette "espèce insolite entre le chat et l’ours", fait l’objet d’un programme européen de protection au sein de l’EAZA et approche à grands pas de l’extinction. Pour cause de braconnage et de déforestation, l’animal originaire du Vietnam court un grand danger. Le parc zoologique de Lyon soutient l’espèce à travers le fond de conservation de l’association Française des Parcs zoologique et des activités de recherche.

Alors n'oubliez pas de lever vos têtes pour voir ces nouveaux animaux !