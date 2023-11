Lyon : L214 lance une pétition pour réclamer la fermeture d’un abattoir 

Les membres de l’association lyonnaise L214 ont récemment lancé une pétition contre un abattoir de Bazas en Gironde. Les militants pour la cause animale ont épinglé le site, avec des vidéos à l’appui qui montrent des bêtes qui vivent des souffrances extrêmes : "coups d’aiguillon dans l’anus et les yeux, étourdissements ratés, animaux suspendus et saignés encore conscients…", note notamment L214.

Qui plus est que les animaux qui passent par l’abattoir mis en cause sont "commercialisés en direct des producteurs, en boucherie et supermarché, notamment sous IGP Bœuf de Bazas, IGP et Label Rouge Bœuf de Chalosse, IGP Agneau de Pauillac et sous agriculture biologique". Pour L214, "les pratiques exercées et les installations sont en violation grave de la réglementation. Un rapport des services vétérinaires de 2016 avait déjà identifié les dysfonctionnements qui perdurent 7 ans plus tard".

Ainsi, les Lyonnais réclament la fermeture d’urgence du site, ainsi que l’instauration d’un droit de visite des abattoirs par les parlementaires. Une pétition en ligne a déjà récolté plus de 81 000 signatures. Une plainte a également été déposée "pour cruauté et sévices graves" tout en déposant un recours en responsabilité contre l’État pour manquement à sa mission de contrôle.