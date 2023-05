Animaux tués pour l'alimentation : une "scène de crime" de L214 ce samedi à Lyon

Faux sang, silhouettes dessinées à la craie, police scientifique... Ce samedi à Lyon, une "scène de crime" sera installée place de la République dans le 2e arrondissement.

De 14h30 à 17h, elle doit permettre aux Lyonnais d'assister à une "enquête policière" interactive qui "dénonce la violence infligée aux animaux tués pour l'alimentation". L'association de défense des animaux, connue pour ses vidéos en caméra cachée dans des établissements peu scrupuleux sur les conditions de vie de ses pensionnaires, rappelle que 35 animaux sont tués chaque seconde dans les abattoirs de France.

"Les passants seront invités à enquêter sur les mobiles de ces morts violentes et à s'interroger sur la légitimité de tuer les animaux sans nécessité. Les bénévoles de L214 les informeront sur les alternatives qui leur permettraient de se passer facilement des produits animaux dans leur alimentation", précise L214 dans un communiqué de presse.

Pour Brigitte Gothière, cofondatrice de l’association : "Au travers de cette mise en scène d’enquête policière, nous sortons la mise à mort des animaux des abattoirs et du silence, nous l’amenons sur la place publique. En portant cet autre regard sur la mort des animaux, nous posons la question du choix : et si on faisait preuve d'empathie vis-à-vis de ceux que l'on ne voit jamais ? Notre société ne devrait-elle pas considérer ces animaux autrement que comme des marchandises ?"