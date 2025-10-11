Environnement

"189 millions d'animaux tués pour Lyon" : L214 interpelle Grégory Doucet ce samedi

"189 millions d'animaux tués pour Lyon" : L214 interpelle Grégory Doucet ce samedi
© Sylvain Fiévet

Grégory Doucet a beau faire des efforts pour réduire la consommation de viande dans les cantines scolaires de Lyon, ce n'est pas suffisant pour L214.

Ce samedi, une action sera organisée de 14h à 16h, place de la Comédie devant l'Hôtel de Ville, pour interpeller le maire écologistes sur les 189 millions d'animaux "tués pour Lyon depuis 2020".

Selon L214, "100 000 animaux sont tués chaque jour pour la ville depuis le début du mandat en 2020. Chaque minute qui passe, 60 animaux sont abattus pour Lyon
Si on remplissait le Groupama Stadium aussi vite que l'on tue des animaux pour la consommation de Lyon, il faudrait seulement 16 heures pour le remplir".

Pour Mila Sanchez, chargée de campagne pour L214, "face à cette hécatombe, les élus locaux disposent d’un pouvoir décisif. Grégory Doucet a des leviers puissants à sa disposition pour contribuer à atteindre une réduction de 50 % du nombre d'animaux tués pour l'alimentation de la ville. Avec un tel objectif, il pourrait contribuer à épargner 107 millions d’animaux sur les six prochaines années !"

Tags :

L214

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Peine perdue d'avance... le 11/10/2025 à 11:17

Vous aurez largement le temps d'éduquer vos enfants à manger de la salade et du pain de mie. Il y a effectivement des causes nobles à défendre mais celle ci ne fait pas le poids...Pour survivre l'humain mangera l'humain. C'est comme ça, et tant que le respect des hommes restera inexistant, les volailles ont encore de longs siècles à orner nos assiettes....c'est la vie il faut sortir de son mutisme..

Signaler Répondre
avatar
anti-escrologie de la gauchiasse le 11/10/2025 à 10:49

VIVE LA BARBAQUE

Adopter une alimentation faible en viande n’est pas toujours aussi bon pour le cœur que ce que l’on pourrait penser. C’est la conclusion d’une étude majeure menée par l’équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle (EREN, Inserm, INRAE, Sorbonne Paris Nord et Université Paris Cité). Pendant neuf ans, les chercheurs ont suivi plus de 63 000 volontaires de la cohorte NutriNet-Santé*, qui devaient remplir des questionnaires en ligne sur les aliments et boissons consommés sur au moins trois journées.

Signaler Répondre
avatar
kool le 11/10/2025 à 10:46

L214 ,organisation qui n'a rien d'autre à faire que de donner des chiffres ,dont ils ne savent pas d'où ils viennent .Qu'ils aillent balayer devant leur porte ,au lieu de quêter aux 4 coins des rues

Signaler Répondre
avatar
zzz le 11/10/2025 à 10:41

qu'ils le veuillent ou non, 98% des français mangent de la viande (c'est factuel)
laissez nous tranquille avec vos chiffres bidons !!!!!!

Signaler Répondre
avatar
mdr 69 le 11/10/2025 à 10:13

Si mandat lui avait été donné pour cela... il serait légitime à le faire. Mais ce n'est pas le cas. Qu'il continue avec ses pistes cyclables, cela ira bien.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.