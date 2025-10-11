"189 millions d'animaux tués pour Lyon" : L214 interpelle Grégory Doucet ce samedi

Ce samedi, une action sera organisée de 14h à 16h, place de la Comédie devant l'Hôtel de Ville, pour interpeller le maire écologistes sur les 189 millions d'animaux "tués pour Lyon depuis 2020".
Selon L214, "100 000 animaux sont tués chaque jour pour la ville depuis le début du mandat en 2020. Chaque minute qui passe, 60 animaux sont abattus pour Lyon
Si on remplissait le Groupama Stadium aussi vite que l'on tue des animaux pour la consommation de Lyon, il faudrait seulement 16 heures pour le remplir".
Pour Mila Sanchez, chargée de campagne pour L214, "face à cette hécatombe, les élus locaux disposent d’un pouvoir décisif. Grégory Doucet a des leviers puissants à sa disposition pour contribuer à atteindre une réduction de 50 % du nombre d'animaux tués pour l'alimentation de la ville. Avec un tel objectif, il pourrait contribuer à épargner 107 millions d’animaux sur les six prochaines années !"
Adopter une alimentation faible en viande n’est pas toujours aussi bon pour le cœur que ce que l’on pourrait penser. C’est la conclusion d’une étude majeure menée par l’équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle (EREN, Inserm, INRAE, Sorbonne Paris Nord et Université Paris Cité). Pendant neuf ans, les chercheurs ont suivi plus de 63 000 volontaires de la cohorte NutriNet-Santé*, qui devaient remplir des questionnaires en ligne sur les aliments et boissons consommés sur au moins trois journées.
