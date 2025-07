Pratiques d’élevage illégales : L214 manifeste devant un magasin E.Leclerc de Lyon ce samedi

Objectif : dénoncer les pratiques d’élevage illégales cautionnées par l’enseigne.

"Illégal en élevage, vendu chez E.Leclerc", une journée de mobilisation est organisée dans 31 villes de France ce samedi 5 juillet pour dénoncer les pratiques d’élevage illégales cautionnées par E.Leclerc. C’est dans ce cadre que L214 mènera une action devant le magasin E.Leclerc de Lyon, situé 90 Avenue Barthélémy Buyer dans le 9ème arrondissement, de 10h30 à 12h.

L’objectif de ce mouvement est de dénoncer la commercialisation, par l’enseigne, de produits issus d’élevages de cochons ne respectant pas la réglementation.

Ce samedi, les militants déploieront devant le magasin une série de supports, tels qu’une banderole "Illégal en élevage, vendu chez E.Leclerc", des panneaux et catalogues parodiques listant les principales illégalités relevées dans les élevages. Mais les clients pourront également tomber sur des stickers "Avis de souffrance" sur les citrines de frigos des rayons frais ou des stickers "Produit issu de pratiques illégales" sur les barquettes de viande de cochons. Toutes ces actions visent à alerter les clients sur les pratiques illégales qui ont cours dans les élevages de cochons fournissant l’enseigne.

Plus de 100 000 signatures ont été recueillies pour une pétition demandant à l’enseigne de tourner le dos à ces pratiques illégales. E.Leclerc est appelé à s’engager, d’ici 2030, à ne plus s’approvisionner qu’auprès d’élevages respectant la réglementation en vigueur et renonçant à l’enfermement des truies reproductrices en cages.

Une opération de stickage pour informer le plus grand nombre

Mais la L214 ne s’arrête pas à une simple mobilisation. Une « opération de "stickage citoyen" est lancée. Pour cela, des milliers de stickers "Produit issu de pratiques illégales" seront mis à disposition du public afin qu’il puisse les apposer directement sur les barquettes de viande de cochons vendues chez E.Leclerc. L’objectif de cette opération est d’informer le plus grand nombre sur les pratiques illégales.

"8 Français sur 10 sont opposés à l’élevage intensif des cochons : ce rejet massif témoigne d’un profond décalage entre les attentes des clients et les choix dans lesquels E.Leclerc persiste. Tant que l’enseigne continuera de fermer les yeux sur les infractions commises dans les élevages où elle se fournit, nous continuerons d’ouvrir ceux du public", explique Ambre Bernard, chargée de campagnes agroalimentaires chez L214.

Des pratiques illégales mises en lumière depuis mars 2024

Des images provenant des dix élevages de cochons, fournissant l’enseigne, ont été révélées par L214. Sur celles-ci, des situations illégales ont été observées, telles que des porcelets mutilés de manière systématique, des animaux malades ou blessés sans soins, des cadavres laissés au sol, au milieu de leurs congénères ou encore des conditions d’insalubrité généralisée.