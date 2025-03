"Michel-Édouard Leclerc n’a plus d’excuses !" : les militants de L214 se mobilisent à Lyon

Après avoir dénoncé en 2024 des dysfonctionnements structurels au sein de deux élevages fournissant l’enseigne E.Leclerc, l’association écologiste L214 a décidé de se mobiliser de nouveau. Elle réitère donc son appel, pour que l'enseigne s'engage à respecter les critères du Pig Minimum Standards.

Cette politique minimale demande :

Le respect strict de la réglementation dans les élevages porcins,

L’interdiction des mutilations pratiquées sur les cochons (coupe des queues, section des dents, même partielles),

La mise en place d’enrichissements comme de la litière,

La fin de l’enfermement des truies reproductrices en cages individuelles.

"Nos images révèlent une réalité non seulement insoutenable, mais qui va aussi à l’encontre des attentes des consommateurs : 83 % d’entre eux rejettent ce modèle d’élevage. Michel-Édouard Leclerc n’a plus d’excuses ! Son entreprise doit enfin prendre ses responsabilités en refusant les pires pratiques en élevage porcin et en s’engageant à respecter les critères du Pig Minimum Standards", explique dans le communiqué Ambre Bernard, chargée de campagnes agroalimentaires pour L214

Après la diffusion d'images montrant des situations dramatiques, telles que des truies enfermées dans des cages, des animaux avec la queue coupée, des animaux blessés ou malades laissés sans soins, certains même à l'agonie ou déjà morts, les militants se mobiliseront à travers la France.

Ce samedi, de 10h30 à 12h30, dans 38 supermarchés, dont celui du 9e arrondissement de Lyon, situé au 90 avenue Barthélemy Buyer, les militants montreront leur engagement face au géant de la grande distribution.