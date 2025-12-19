Meurtre non élucidé à Seyssuel : un suspect arrêté près de Lyon, 24 ans après les faits

Le meurtre de Fulvio Petrozzi, survenu le 27 février 2002 à Seyssuel, près de Vienne, vient de connaître un tournant judiciaire majeur.

Ce soir-là, vers 20 heures, la victime, âgée de 60 ans, se trouvait à son domicile, route des Grandes Bruyères, en compagnie de son épouse. Alors qu’il se rend sur la terrasse pour fermer les volets de la cuisine, l’homme est atteint par un tir de fusil de chasse dans le bas du dos. Touché mortellement, il s’effondre sur la terrasse.

Malgré les investigations menées à l’époque, l’auteur du tir n’avait jamais été identifié. En mars 2005, un appel à témoins avait été lancé par la section de recherches de Grenoble, sans permettre d’élucider le dossier. L’affaire avait ensuite été reprise par le pôle cold case de Nanterre.

Récemment, de nouvelles expertises ADN ont permis aux enquêteurs d’identifier un suspect, domicilié dans le Rhône. Le 4 décembre dernier, l’homme, aujourd’hui âgé de 50 ans, a été interpellé à Décines-Charpieu par les gendarmes de la section de recherches de Grenoble.

Placée en garde à vue, la personne mise en cause a été présentée à un magistrat le 9 décembre. Elle a été mise en examen puis placée en détention provisoire. L’instruction se poursuit désormais pour déterminer les circonstances exactes de ce meurtre resté longtemps inexpliqué.