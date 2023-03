Fusion entre Pierre-Bénite et Oullins : une deuxième pétition contre le projet est en ligne

Ce sont les élus de gauches et les écologistes de Pierre-Bénite qui en sont à l’origine. Ils demandent à ce qu’un référendum soit organisé. Mais la pétition ne récolte pour l’instant qu’une cinquantaine de signataires.

Pour rappel, les maires de Pierre-Bénite et de Oullins ont annoncé, à la surprise générale, que les deux villes allaient fusionner dès le 1er janvier 2024.

"Les Maires de Pierre-Bénite et d’Oullins tentent un coup de force pour effacer la commune de Pierre-Bénite, ville populaire, combative et aux valeurs fortement ancrées à gauche" écrivent-ils. Pour eux, ils assurent que l’"on parle de fusion, mais il s’agit d’une ABSORPTION".

Ils demandent aux deux maires d’organiser dans les trois mois "un référendum ville par ville, non simultanés, pour donner la voix aux habitants et le choix de décider de l’opportunité de cette fusion. Si l’une des deux villes disait NON la fusion serait annulée. En cas de refus, nous serions contraints avec les citoyens d’organiser ce référendum populaire afin d’être respectés et entendus".

A noter qu’une manifestation est organisée devant la mairie de Pierre-Bénite ce vendredi à 17h30.