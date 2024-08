Près de Lyon : des enfants lancent une pétition pour faire intégrer les athlètes trisomiques aux Jeux paralympiques

Alors que les Jeux paralympiques de Paris débuteront ce mercredi, des enfants ont décidé de se mobiliser pour donner un coup de projecteur à l’évènement sportif.

Le conseil municipal des enfants de Mornant dans le Rhône a lancé une pétition "afin d’inclure les athlètes porteurs de trisomie 21" à la compétition.

"Les enfants veulent mettre un coup de projecteur sur l’ensemble des athlètes de haut niveau déficients et autistes en espérant que leur appel sera plus fort et aura une résonance plus importante auprès des élus de notre pays", peut-on lire sur la pétition qui compte en ce début de semaine plus de 2500 signatures.

L’initiative a vu le jour à la suite d’une rencontre entre les enfants et trois nageurs trisomiques champions du monde de natation adaptée. Les jeunes mornantais entendent également écrire à Emmanuel Macron afin de faire entendre leur cause.

Moins de 5% des athlètes paralympiques sont porteurs d’un handicap mental. Trois disciplines leur sont ouvertes pour le moment : l’athlétisme, la natation et le tennis de table.