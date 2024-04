Deux personnalités du sport choisies par la Ville de lyon pour porter la flamme paralympique

Trop chère, l'option n'a pas été retenue par les collectivités locales lyonnaises.

Par contre, la Ville de Lyon avait candidaté pour être ville-étape du passage de la flamme paralympique. Et elle a été choisie pour l'accueillir le 26 août.

Ce mercredi, la mairie a annoncé les deux personnalités choisies pour porter la flamme paralympique. Il s'agit d'Inès Dahmani et de Michel Sorine.

La première est vice-présidente et coach du club de Lyon La Duchère, menant "depuis de nombreuses années des actions et des projets pour développer la place des jeunes filles et des femmes au sein de son club de coeur".

Le second est chef d'entreprise à la tête d'une société spécialisée dans l'évènementiel sportif comme la SaintéLyon "avec une attention toute particulière sur l'éco-responsabilité". Ancien conseiller de Gérard Collomb, il était devenu tétraplégique en 2014 lors d'un grave accident de vélo dans le tube mode doux de la Croix-Rousse.

"Choisir Inès Dahmani et Michel Sorine comme porteurs de flamme, c’est mettre à l’honneur des personnes qui oeuvrent fortement en faveur du sport à Lyon, réagit l'adjointe au maire chargée des Sports Julie Nublat-Faure. Ce choix de duo, une femme et un homme, une personne en fauteuil et l’autre non, c’est à l’image de la politique sportive développée par notre ville, à la fois inclusive, populaire, faisant attention à l’égalité entre les femmes et les hommes, à l’éco-responsabilité du sport. Un sport accessible à toutes et tous. Porteurs de flamme, c’est donc leur donner de la visibilité pour tout ce qu’ils développent dans notre sport à Lyon et ses proches alentours. Tout ceci contribue aussi à l'évolution de l'altérité dans notre société".

A noter enfin que plusieurs délégations d'athlètes étrangers ont choisi Lyon pour des stages en amont des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Les équipes de gymnastique du Japon et de Taïwan et l'équipe d'athlétisme d'Arménie sont attendues entre Rhône et Saône d'ici cet été.