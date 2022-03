Jeux Paralympiques d’hiver : le bronze pour Hyacinthe Deleplace, première médaille de la France

Et c’est le villeurbannais Hyacinthe Deleplace qui a terminé à la 3e place de la descente dans la catégorie déficients visuels. Une semi-déception pour lui, et son guide Valentin Giraud-Moine, puisque le duo était champion du monde en titre. "On est déçu parce qu'on n'a pas fait notre ski à fond. Le résultat est bien, on aurait pu faire mieux", a d’ailleurs commenté le guide.

"On aurait voulu faire mieux, moi j'aurais voulu faire mieux, Val aussi. Seulement, je n'y ai pas tout mis. Pas tous les ingrédients que j'avais pu mettre il y a deux jours (lors du 3e entraînement). Il m'a manqué peut-être un peu de relâchement. J'ai fait une grosse faute sur le bas du mur, j'ai perdu toute ma vitesse. Voilà, je n'ai pas pris la bonne trajectoire, j'ai mal amené cette courbe à l'arrivée dans le canyon... C'est dommage", a réagi Hyacinthe Deleplace, médaillé de bronze.

Les Jeux ne sont pas finis pour le para-skieur natif de Villeurbanne, qui prépare désormais le Super-G ce dimanche.

Dans la foulée, Arthur Bauchet était lui sacré en descente, avec la première médaille d'or française.