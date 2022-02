Jeux Olympiques d’hiver de Pékin : des Lyonnais dans la course aux médailles

Dorian Hautervile, de l’athlétisme à la glisse

A 31 ans, Dorian Hautervile vise une première médaille dans les Jeux. L’athlète, né à Lyon, est licencié au club de Décines Meyzieu Athlétisme depuis 2008 et ses débuts de sprinter. Ses performances sportives avaient tapé dans l’œil des sélectionneurs de l’équipe de France de bobsleigh en 2016. Grâce à sa force, il est désormais le pousseur n°1 des Bleus, tout en étant aussi inscrit au club de CBLS Macot-La Plagne. Après une première participation aux Jeux olympiques, à PyeongChang en 2018 où il avait terminé 11e du bob à 4, l’objectif est de ramener une médaille à la maison. Dorian Hautervile a été testé positif au Covid-19 à son arrivée en Chine, mais deux tests négatifs sont finalement venus rassurer l’athlète qui pourra bien participer à ces Jeux.

Trois épreuves seront proposées cette année : le bob à deux, le bob à quatre ainsi qu’une nouvelle épreuve, le monobob. Début des compétitions ce dimanche dès 2h30 du matin heure française.

Chloé Trespeuch, l’or après le bronze ?

Il s’agit peut-être de la Lyonnaise qui a le plus de chance de devenir championne olympique. Le week-end dernier, Chloé Trespeuch a terminé 2e de la finale de snowboardcross lors de l'étape de Coupe du monde à Cortina d'Ampezzo en Italie. De quoi donner des espoirs aux supporters de la jeune athlète de 27 ans employée à la SNCF Rhône-Alpes. D’autant que la sportive de Val Thorens avait déjà décroché une médaille de bronze aux JO de Sotchi en 2014. Mais 4 ans après, cette fois à PyeongChang, Chloé Trespeuch s’était contentée de la 5e place. Il s’agira cette fois de ne pas laisser filer les adversaires, sans hésiter à jouer des coudes pour franchir la ligne en première.

Début de la compétition dimanche à partir de 3h du matin, heure française.

Sacha Theocharis, quand les vacances au ski mènent aux JO

Le natif de Bron est décrit comme un amoureux de la montagne qu’il côtoie depuis ses 5 ans et ses week-ends passés à Méribel. Diplômé de l’EM Lyon Business School, Sacha Theocharis dévale désormais les pistes remplies de bosses, sa spécialité. En 2018, lors des précédentes olympiades, le Gone avait signé une honorable 9e place. Double champion de France, le moniteur de Méribel aujourd’hui âgé de 31 ans, a confié à notre rédaction son "envie de profiter de chaque descente tout en me donnant à 100% pour représenter la France et aussi Lyon car je suis un pur Lyonnais. J’ai de bonnes armes, à moi de bien m’en servir et surtout au bon moment". Il faudra des genoux solides et des réceptions soignées pour tenter de monter sur le podium pour faire briller la capitale des Gaules et les 3 Vallées.

Les épreuves de bosses homme ont débuté ce jeudi. Sacha a raté son passage pour une qualification directe, il aura une nouvelle chance ce samedi de se qualifier en finale.



Hyacinthe Deleplace, continuer à briller

À 32 ans, le skieur survole sa discipline. Né à Villeurbanne, Hyacinthe Deleplace a décroché il y a quelques jours son 3e titre mondial de super-combiné. Un titre dans la catégorie des déficients visuels, après la descente et le super-G, sur les pistes de Lillehammer en Norvège. Un temps licencié au club de Décines Meyzieu Athlétisme, puis à l’Asvel Ski-Montagne, le para-athlète se rend en Chine l’esprit tranquille avec ses guides Valentin Giraud-Moine et Maxime Jourdan qui l’aideront sur les épreuves comme le slalom. "La plus belle médaille aux Jeux sera celle que je remporterai", résumait le champion au média BleuHandiSport.

Les Jeux Paralympiques de Pékin débuteront le 4 mars.

La délégation française avait remporté 15 médailles lors des derniers JO d'hiver en 2018, dont cinq en or.

J.D. et J.N.