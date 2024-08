Le programme 100% Lyonnais de cette 2e semaine des JO de Paris

Si le rythme de cette deuxième semaine de JO sera moins soutenu que la dernière, les enjeux eux, restent intacts. Le meilleur exemple est celui de Mélina Robert-Michon, qui espère à 45 ans décrocher une médaille en disque pour boucler la boucle d’une carrière longue de 26 ans. La licenciée du Lyon Athlétisme dispute la finale de sa discipline ce lundi soir au stade de France.

Plus tôt dans la journée, un autre ancien membre rhodanien jouera sa survie en athlétisme. Il s’agit de Gilles Biron, obligé de passer par les repêchages dans l’épreuve du 400m, en fin de matinée ce lundi. Il disputera ensuite le relai 400m le vendredi, en compagnie des Lyonnais Loïc Prévot et Yann Spillman.

Les épreuves individuelles seront également marquées ce mardi par la demi-finale du tremplin à 3 mètres avec Jules Bouyer. En cas de qualification, le Lyonnais de 22 ans disputera la finale de cette épreuve ce jeudi. Le mercredi, en taekwondo, Cyrian Ravet entrera en lice en huitièmes de finale chez les -58kg.

Le programme est également alléchant du côté des sports collectifs. Avec l’équipe de France olympique de football d’abord, où les joueurs de l’OL Alexandre Lacazette et Rayan Cherki joueront dans leur stade ce lundi soir, pour la demi-finale qui les oppose à l’Egypte. Natif de Lyon et ancien Gone, Castello Lukeba sera également de la partie.

Les équipes de France de basket et leurs Lyonnais ont également du pain sur la planche, avec la mission de passer en demies. À commencer par les hommes et le joueur de l’ASVEL Nando De Colo, qui affrontent le Canada ce mardi. Le lendemain, le mercredi, ce sera au tour d’Alexia Chery et Marine Fauthoux, qui joueront l’Allemagne.