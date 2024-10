Michel Barnier confirme le financement des JO d’hiver 2030 dans les Alpes

Le 24 juillet dernier, le Comité international olympique (CIO) avait donné son accord de principe pour l’attribution des Jeux olympiques d’hiver 2030 à la France, plus particulièrement aux Alpes françaises. Toutefois, cette attribution restait en suspens, en attendant des garanties financières de la part du gouvernement français.

Ce mercredi, Michel Barnier, fraîchement nommé Premier ministre, a pris les devants en signant la lettre de garantie au CIO avec quelques mois de retard. À travers ce document, il engage l'État à soutenir le financement nécessaire à l'organisation des Jeux.

Les Alpes françaises, seules en lice pour l’édition 2030, seront ainsi le théâtre de cette compétition internationale, marquant le retour des Jeux d'hiver en France après ceux de 1992 à Albertville.

"Une immense fierté", pour l'ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui annonce que "le rêve devient réalité".

Reste désormais à transformer l'essai et bâtir des JO le plus vertueux possible dans un secteur en proie au réchauffement climatique.