JO d'hiver 2030 dans les Alpes : Bruno Bernard agacé de voir la Métropole de Lyon mise à l'écart

C'est visiblement le plan mis en place par Renaud Muselier et Laurent Wauquiez qui ne comptent que sur les Alpes pour accueillir les compétitions sportives en 2030. Car outre Grenoble et Annecy, un autre fief des Verts a été laissé de côté par les Régions organisatrices, à savoir Auvergne-Rhône-Alpes et PACA.

Et la Métropole de Lyon vit assez mal d'être snobée.

Interrogé par Tribune de Lyon, son président Bruno Bernard estime qu'il serait "fou" d'organiser ces JO 2030 sans lui. "Si on veut le faire sérieusement, en dépensant le moins d’argent public possible, pour un million d’euros l’Arena de Décines peut se transformer en patinoire provisoire. Mais après, s’ils veulent en faire une à 15 millions à Nice", poursuit Bruno Bernard.

L'écologiste prévient, il est encore disponible aujourd'hui. Mais sa patience aura des limites : "Il ne faudra pas venir nous voir dans deux ans en nous reprochant de ne pas vouloir financer".