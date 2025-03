The Village vs. commerçants lyonnais : Véronique Sarselli dénonce "l'incohérence" des écologistes

Le maire de Lyon et le président de la Métropole ont rendu un avis négatif à la préfète de région qui sollicite les différents acteurs du territoire sur l'opportunité de laisser The Village ouvrir les dimanches.

Pour Véronique Sarselli, cheffe de file de la droite pour les élections métropolitaines 2026, les écologistes sont pris en "flagrant délit d'incohérence" sur la question.

Si la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon partage leurs craintes de voir le village des marques de Villefontaine mettre en péril les commerçants lyonnais, elle estime qu'entendre Grégory Doucet et Bruno Bernard "se faire les défenseurs des commerçants quand leurs politiques contribuent elles-mêmes aux problèmes" est "risible" voire "triste".

"Tout mètre carré de commerce de proximité perdu est difficilement réversible. C'est pourquoi il y a urgence", signale Véronique Sarselli, qui encourage les écologistes à regarder les travaux qu'ils imposent avant de lorgner du côté du Nord-Isère.

"Bouclage de la Presqu'île, difficultés de circuler et de stationner, tours et détours interminables pour passer entre Rhône et Saône... Il devient malheureusement plus rapide de prendre l'A43 et de sortir à Villefontaine", conclut la maire LR.

A noter que les avis négatifs des deux élus écologistes lyonnais sont consultatifs, la préfète de région Fabienne Buccio peut tout à fait décider d'accorder à The Village le droit d'ouvrir tous les jours.