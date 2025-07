Loi PLM modifiée : Grégory Doucet furieux, le maire de Lyon dénonce une réforme "brouillonne et clivante"

Mais à Lyon, Grégory Doucet et les écologistes fustigent le fait que les électeurs pourront, dès 2026, voter directement pour leur maire, ainsi que pour leur maire d'arrondissement.

Dans une réaction communiquée à la mi-journée, l'édile lyonnais rappelle que selon lui, cette réforme n'était "ni une urgence démocratique, ni une priorité".

"À moins d’un an des élections municipales, le gouvernement choisit de forcer, sans consensus, une réforme du mode de scrutin brouillonne et clivante. Loin des tactiques parisiennes, nous attendons du gouvernement et des députés qu’ils accompagnent les élus locaux face aux véritables urgences du quotidien : le pouvoir d’achat, l’adaptation au réchauffement climatique, la lutte contre les insécurités. À Lyon, nous agissons chaque jour concrètement sur ces sujets", poursuit Grégory Doucet.

Le premier magistrat de Lyon liste également une série de problèmes que la réforme de la loi PLM va entraîner selon lui. Pour Grégory Doucet, le texte "remet en question l’existence même des mairies d’arrondissement, sans clarifier leurs compétences" et "rompt le lien démocratique entre les conseils d’arrondissement et le conseil municipal, car aucun mécanisme n’est prévu pour garantir la représentation des arrondissements à la Ville".

Comme indiqué depuis plus d'un an, le cas lyonnais n'est pour le moment pas pris en compte par le gouvernement et la Macronie, puisque trois scrutins devront être organisés à Lyon le même jour : mairie centrale, mairie d'arrondissement et métropolitaines. Ce qui relève de la mission impossible, tant en termes d'espaces que d'assesseurs et de personnes chargées du dépouillement.

Sur ce sujet, si Paris n'a encore rien officialisé, on peut s'attendre à une élection métropolitaine repoussée de quelques mois à l'été 2026.

"Une réforme de cette ampleur ne peut pas être menée dans la précipitation. Elle appelle un travail sérieux, une réelle concertation et une vision partagée pour renforcer notre démocratie, pas l’affaiblir", conclut Grégory Doucet.