"Ils n'ont plus aucun intérêt pour le débat d'idées" : Bruno Bernard s'en prend à Pierre Oliver et Jean-Michel Aulas

Probablement agacé d'être attaqué par de futurs adversaires de Grégory Doucet, Bruno Bernard a vu rouge.

Ce mardi, le président de la Métropole de Lyon publie un message de mise au point face aux critiques formulées ces dernières semaines par Jean-Michel Aulas et Pierre Oliver.

L'élu écologiste estime que le travail de sa collectivité est ciblé par des fake news. Dernière en date selon lui, et qui l'a convaincu de prendre la parole : Pierre Oliver qui recense sur Instagram 5 ans de hausses d'impôts et de taxes.

Le maire LR du 2e arrondissement rappelait ainsi que la taxe foncière avait augmenté à Lyon en 2023, que le stationnement payant avait été élargi et qu'il était désormais en vigueur toute l'année ou encore que le tarif des patinoires municipales avait été revu à la hausse.

Pierre Oliver accusait aussi les écologistes de faire exploser des tarifs des TCL, avec notamment un ticket unitaire à 4 euros.

Un dernier point qui est faux, et qui a d'ailleurs été depuis supprimé par l'intéressé. Si les tarifs TCL augmentent globalement en 2025 et 2026, le ticket à l'unité est aujourd'hui à 2,10 euros. Pierre Oliver a ainsi reconnu "une erreur".

"Bâtir la totalité de ses discours sur du mensonge ne reflète que le peu de proposition sur la réalité", se désole Bruno Bernard, qui estime que ces "semaines de fake news" "annoncent la couleur sur les mois à venir. Fut un temps où le débat d'idée portait sur des faits. Ils n'ont plus aucun intérêt pour cela".

Très remonté, le président de la Métropole et du Sytral annonce même que ses détracteurs "se victimiseront de ne pas pouvoir 'mentir' car cela sous-entendrait qu'ils ne peuvent pas émettre de critiques. Eh oui, on en est arrivé au point où ils sont devenus incapables de faire la distinction entre un mensonge et un désaccord".

Une tentative de diversion qui fonctionne chez les soutiens des Verts, mais qui ne fait pas oublier que le reste des hausses dénoncées par Pierre Oliver sont bien réelles.

Bruno Bernard

Pierre Oliver

avatar
Le débat d'idée ... le 19/08/2025 à 13:57

Un débat d'idées avec des gens aux bras croisés : peine perdue !
le langage du corps est bien plus honnête que la parole de bois .
Ite missa est : c est plié.

Signaler Répondre
avatar
didierduval le 19/08/2025 à 13:47
arko a écrit le 19/08/2025 à 11h49

joli portrait de guignol 1 et guignol 2

s'il vous plait, Guignol est une personnalité lyonnaise pleine de bon sens , mondialement connue et appréciée, je préfererai d'autres adjectifs pour ces individus qui méprisent la culture locale

Signaler Répondre
avatar
Bibi Fricotin le 19/08/2025 à 13:41

ça voit rouge a cause de la fin de mandat qui approche et qu'il. e sera plus possible de masquer les comptes/bilan ... il est temps de faire le ménage a tous les etages, de rendre la ville aux vrais lyonnais et de foutre dehors ceux qui ont rien a y faire ... marre de subventionner les parasites en tout genre
quand le ménage sera fait, une vraie politique sociale pourra être mise en place pour ceux qui en ont besoin et pas pour les profiteurs et autres ''chance'' qui sont juste le fond de commerce des LFistes comme ça se prononce !!

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1ER le 19/08/2025 à 13:34

Nanard confond idée et idéologie. La discussion n'est pas possible avec les idéologues verts qui prônent une pensée unique du domaine dogmatique.

Signaler Répondre
avatar
Dripoux le 19/08/2025 à 13:34
Romi a écrit le 19/08/2025 à 11h46

Ni JMA, très vieillissant, aux compétences de gestion pas du tout démontrées, sans aucun mandat d’élu à son actif, ni Olivier insignifiant plus jeune loup aux dents courtes, n’offrent une vision et un programme pour Lyon. Ils se cantonnent à quelques piques et remarques anecdotiques.

Pas au niveau des enjeux !

le problème c'est qu'il ont rien de mieux a droite

Signaler Répondre
avatar
Match nul, match de nullos le 19/08/2025 à 13:33

À ma droite les rigolos opposants qui pleurnichent "Bouh y sont pas bons !"
À ma gauche les zécolos qui chouinent "Bouh c'est çui qui dit qui y est !".
Et les droitardés et les gauchos qui s'enflamment sur LM.

Vous me faites une belle bande de Guignols (on est à Lyon), tous autant que vous êtes ! Vous avez des idées à droite ? Vous avez des choses à défendre à gauche ? Mais allez-y, faites nous une belle série de débats PUBLICS en convoquant TOUS les médias locaux, avec des "facts checkers" en direct, une connerie est dite ? Hop, elle est aussitôt dénoncée et affichée sur écran géant.
Et les jours suivants, les médias qui veulent bien s’investir, reviennent sur les affirmations des uns et des autres, afin de voir qui connaît ses dossiers et qui racontent des c...s.

Alors, il y en a qui sont d'accord ou ils vont se carapater tout de suite sous des prétextes bidons ?

Signaler Répondre
avatar
Cinemon le 19/08/2025 à 13:25

La photo, c'est les Green Brothers

Signaler Répondre
avatar
roco le 19/08/2025 à 13:23

Hélas cher Bruno Bernard vous n exprimez pas des idées mais votre dogmatisme pur et dur à mille lieu du débat d idées tant souhaite par la majorité des Lyonnais et qui V vous envoyer en mars 2026 directement dans les clous ! Bon courage à vous pour accepter cett dure réalité …

Signaler Répondre
avatar
Golfsurfer le 19/08/2025 à 13:18

QUEL DÉBAT ?
Ces ecolos si on peut les définir ainsi nous prennent vraiment pour des cons Ils font semblant de consulter les gens mais ne tiennent absolument pas compte des avis émis par les lyonnais alors critiquer l’opposition est vraiment mal venu
Cdlt

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 19/08/2025 à 13:09

Que l'extrême gauche ne supporte pas la contradiction n'est en soi pas un scoop... Cela a toujours été le cas...

Signaler Répondre
avatar
Résille le 19/08/2025 à 13:05

Le débat d'idées sur LM, c'est encore pire car c'est bas du plafond à tous les étages.

Signaler Répondre
avatar
Gui le 19/08/2025 à 12:01

Autant le dire, les écolos n'ont fait plaisir qu'à leurs amis de l'association la Ville a vélo durant leur mandat. Ils n'ont strictement rien fait pour les lyonnais à part créé des bouchons artificiels et augmenter les tarifs, TCL compris. 80 EUR un abonnement c'est réservé aux plus riche. Ça c'est la réalité. Certes les transports sont gratuits pour les migrants, RSA mais nous ne sommes pas concernés. Quel bilan de leur ZFE pour leurs vélos et de l'activité économique ?? Triste bilan. Vivement que l'on passe a autre chose.

Signaler Répondre
avatar
Général Salan le 19/08/2025 à 11:54

de toutes manières même si Aulas ou Oliver balancent deux ou trois conneries, les habitants de Lyon et de sa métropole sont de grandes personnes pour séparer le grain de l'ivraie, il suffit de déambuler dans les différents arrondissement de Lyon,voire au delà. Un ras le bol majoritaire, les gens sont prêts à voter dans la majorité même pour un âne si cela peut chasser EELV de la mairie et de la présidence de la Métropole.

Signaler Répondre
avatar
Le vrai du faux le 19/08/2025 à 11:53

Ce qui est vrai, c’est qu’ils veulent mettre la ville au carré… et les habitants aussi !!!
Ils sont soumis à la bande de la Melechone !!!
Lyon c’est le gros bordel… suffit de regarder les graffitis qu’ils appellent l’art de la rue!!

Signaler Répondre
avatar
Les verts font diversion pour cacher la vacuité de leur bilan le 19/08/2025 à 11:53

On a de la peine à retenir quelque chose de vraiment positif de 5 ans de gestion Verte. Ce n'est pas de la faute d'Aulas et d'Oliver si les Lyonnais retiennent surtout les étendages de Bellecour, les grosses nouilles de République, les embouteillages et le mépris pour les acteurs de terrain quand ils ne sont pas du même avis.

Signaler Répondre
avatar
Anti verts le 19/08/2025 à 11:51

Sentirait il le vent tourner ? Il est aux abois le Bernard ? Le boomerang va leur revenir en pleine face en 2026 pour mon plus grand bonheur....

Signaler Répondre
avatar
arko le 19/08/2025 à 11:49

joli portrait de guignol 1 et guignol 2

Signaler Répondre
avatar
Romi le 19/08/2025 à 11:46

Ni JMA, très vieillissant, aux compétences de gestion pas du tout démontrées, sans aucun mandat d’élu à son actif, ni Olivier insignifiant plus jeune loup aux dents courtes, n’offrent une vision et un programme pour Lyon. Ils se cantonnent à quelques piques et remarques anecdotiques.

Pas au niveau des enjeux !

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 19/08/2025 à 11:32

Alors que les écolos eux n'ont jamais eu aucun intérêt pour le débat.

Signaler Répondre
avatar
En parlant du prix du ticket TCL le 19/08/2025 à 11:29

En possession d'une carte TCL 10 tickets pour 20 euros je me suis aperçu récemment du "bug" suivant:
Il est tres facile de se faire décompter 2 voyages (au lieu de 1) au moment ou 'on passe sa carte devant le lecteur.
Secousse , légere bousculade : Que faire lorsque on en s'en aperçoit ?
Rien ne semble prévu pour se faire recréditer le transport indument débité .
Et alors le voyage vous coute 4 euros .
Suis je le seul a m en être rendu compte ????

Signaler Répondre
avatar
Dégagez !!! le 19/08/2025 à 11:29

Dehors les fachos verts !
Laissez la place à des personnes intelligentes.

Signaler Répondre
avatar
Oh non alors le 19/08/2025 à 11:28

Ils sont méchants tous ces gens qui critiquent ce mandat calamiteux qui a vu Lyon devenir une terre d'exclusion réservée aux jeunes urbains à vélo... que de bêtises : le téléphérique, la fermeture de la presqu'île, les drag queen en maternelle, les bouchons créés pour punir les automobilistes, les pistes cyclables mélangées aux voies de circulation, le mépris pour les "cons" qui vivent en banlieue car : " ils l'ont choisi"...
Sérieusement même si les politiques disent n'importe quoi pour faire parler d'eux vous ne l'aurez pas volé la claque que vous allez prendre en mars.

Signaler Répondre
avatar
Vengeur financier le 19/08/2025 à 11:27

L'autoroute à vélos de l'Avenue Rockfeller élaboré pour des bobos alors qu'un contournement existait déjà devra être remboursée par ces personnages qui empêchent des malades des soignants des gens tout court de circuler vers les hôpitaux. Que la honte sot sur eux Vivement un AUDIT FINANCIER sur ces frais

Signaler Répondre
avatar
pasteque69 le 19/08/2025 à 11:23

Vu la réaction du nanar, du lugenmachintruc, de zinc et des autres verdatres, ca sent bon pour qu'ils dégagent !
Ils sont aux abois ! c'est jouissif !

Signaler Répondre
avatar
Les lunettes de soleil le 19/08/2025 à 11:20

C'est pour cacher les valoches sous les yeux ?🤔

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 19/08/2025 à 11:15

Un vert ,voit toujours rouge quand on le critique ou que l on ne partage pas ses idées , en fait il reprend sa couleur naturellement.

Signaler Répondre
avatar
Gergino le 19/08/2025 à 11:14

La Métropole et Mairie ont vidés les caisses avec des projets pharaoniques inutiles ..

Signaler Répondre
avatar
Jesaistout le 19/08/2025 à 11:14

On en a marre des pleureuses.
Bruno Bernard ne se rend vraiment pas compte de la situation dans laquelle se situe la métropole.
Certe, des arbres ont été plantés, des centaines de composteurs ont été installés. Je ne me plains même des travaux car parfois c'est nécessaire, mais souvent c'est pour mettre en place un moyen de lutter contre l'automobile à tout prix.
Mais il y a une réalité qui n'est pas un sentiment. La métropole à l'instar d'autres secteurs s'installe progressivement dans l'insécurité, dans le mal vivre avec des bidons villes un peu partout et de la délinquance.
Au niveau de l'immobilier, le plan de milliers de logements est aux oubliettes ce qui a fait monter les prix
Il y a tant d'autres choses à dire

Signaler Répondre

