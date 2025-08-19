"Ils n'ont plus aucun intérêt pour le débat d'idées" : Bruno Bernard s'en prend à Pierre Oliver et Jean-Michel Aulas

Ce mardi, le président de la Métropole de Lyon publie un message de mise au point face aux critiques formulées ces dernières semaines par Jean-Michel Aulas et Pierre Oliver.

L'élu écologiste estime que le travail de sa collectivité est ciblé par des fake news. Dernière en date selon lui, et qui l'a convaincu de prendre la parole : Pierre Oliver qui recense sur Instagram 5 ans de hausses d'impôts et de taxes.

Le maire LR du 2e arrondissement rappelait ainsi que la taxe foncière avait augmenté à Lyon en 2023, que le stationnement payant avait été élargi et qu'il était désormais en vigueur toute l'année ou encore que le tarif des patinoires municipales avait été revu à la hausse.

Pierre Oliver accusait aussi les écologistes de faire exploser des tarifs des TCL, avec notamment un ticket unitaire à 4 euros.

Un dernier point qui est faux, et qui a d'ailleurs été depuis supprimé par l'intéressé. Si les tarifs TCL augmentent globalement en 2025 et 2026, le ticket à l'unité est aujourd'hui à 2,10 euros. Pierre Oliver a ainsi reconnu "une erreur".

Benjamin, si tu étais honnête tu dirais que la publication a été modifié et que l’augmentation de 18% est bien réelle. — Pierre OLIVER (@poliver69) August 19, 2025

"Bâtir la totalité de ses discours sur du mensonge ne reflète que le peu de proposition sur la réalité", se désole Bruno Bernard, qui estime que ces "semaines de fake news" "annoncent la couleur sur les mois à venir. Fut un temps où le débat d'idée portait sur des faits. Ils n'ont plus aucun intérêt pour cela".

Très remonté, le président de la Métropole et du Sytral annonce même que ses détracteurs "se victimiseront de ne pas pouvoir 'mentir' car cela sous-entendrait qu'ils ne peuvent pas émettre de critiques. Eh oui, on en est arrivé au point où ils sont devenus incapables de faire la distinction entre un mensonge et un désaccord".

Une tentative de diversion qui fonctionne chez les soutiens des Verts, mais qui ne fait pas oublier que le reste des hausses dénoncées par Pierre Oliver sont bien réelles.