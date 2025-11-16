Métropole de Lyon : les plus gros ratés du mandat de Bruno Bernard

La gouvernance :
Réelle ou pas, il y a eu en sortie de Covid la menace d’un Metropolexit porté par les maires de dizaines de communes, furieux de ne pas être consultés par l’écologiste, qui a mis quelques années avant de se déplacer dans tout le territoire.
Encore aujourd’hui, Bruno Bernard a la réputation de passer trop souvent en force, sans consulter les premiers concernés. Le cas d’Oullins, sa ville de cœur qu’il espère voir devenir verte en mars prochain, est flagrant.
Le séquençage des travaux :
A cause du Covid, mais aussi d’une impréparation liée à leur victoire surprise, de nombreux chantiers n’ont été lancés qu’à mi-mandat. Et pour pouvoir couper des rubans de projets qui leur appartenaient et leur ressemblaient, il fallait évidemment mettre l’agglomération sens dessus dessous, éventrer le sol à tout-va.
En résulte une paralysie globale et totale de la circulation en divers endroits stratégiques, donnant l’impression pas forcément usurpée que les axes lyonnais n’avaient plus rien à envier à ceux des mégalopoles asiatiques ou sud-américaines…
L’incarnation et la rencontre des habitants :
Difficile quand on est à la tête d’un tel paquebot sans autre mandat local de faire du terrain et de se faire connaître auprès des électeurs. Surtout quand beaucoup ne comprennent pas les spécificités de la Métropole. N’ayant pas d’expérience marquante d’élu local par ailleurs, Bruno Bernard a raté ce virage du contact humain.
Même ses portraits à la Une du magazine métropolitain et des panneaux publicitaires n’ont pas eu l’effet wahou espéré.
Pas de court-termisme :
Un élu doit satisfaire rapidement, si ce n’est immédiatement, les habitants de son territoire. Or, pour rattraper le retard imputé à Gérard Collomb en matière de végétalisation, de rénovation et d’adaptation au réchauffement climatique, les chantiers ont été lancés pour des résultats visibles d’ici 5 ou 10 ans.
Les Grands Lyonnais voulaient des arbres, de la fraîcheur, de l’apaisement. Ils ont eu la fureur des chantiers et des plantations sauvages, et ils ont toujours aussi chaud l’été.
Un homme en plein dans ses convictions, ayant eu l'occasion de parler une dizaine de minutes avec lui " la voiture c'est pas bien!" il y a le train et le vélo" Pour partir en vacances vous pouvez louer une voiture " et ainsi de suite...
ainsi de suite...
Et que dire de sa présidence du sytral
Il s'agit d'une obligation légale depuis le 1er janvier 2024. Toutes les grandes villes y sont passées, et Lyon d'ailleurs un peu plus tard que les autres.Signaler Répondre
Si vraiment vous cherchez un responsable politique à l'origine de cette initiative, ça serait plutôt Emmanuel Macron ou un de ses ministres.
Grande rue GuilliotiereSignaler Répondre
Des emplacements attendent leurs arbres depuis 5 ans !
Oui oui 5 ans et toujours pas planté !
Ils se moquent du monde.
C'est un rôle ingrat et je peux comprendre certaines décisions. Mais la démagogie et les méthodes utilisées pour pouvoir faire de l'affichage et mettre en avant des valeurs de gauche dans une guéguerre politique n'a pas aidé comme toujours.
Surtout pour l'insécurité qui a plus que progressé dans le mauvais sens à Lyon, on a jamais vue ça !! et les poursuites des individus quasi inexistantes ou ils ressortent du poste le lendemain, malgré un nombre important de caméra qui dissuade pas, ce sont des personnes physique qu'il faut, rien n'a été fait, du coup au-revoir.
La seule chose que je mets à son crédit ( vérifier si ce n'était pas initié lors du précédent mandat ) : les composteurs !