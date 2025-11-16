Métropole de Lyon : les plus gros ratés du mandat de Bruno Bernard

La gouvernance :

Réelle ou pas, il y a eu en sortie de Covid la menace d’un Metropolexit porté par les maires de dizaines de communes, furieux de ne pas être consultés par l’écologiste, qui a mis quelques années avant de se déplacer dans tout le territoire.

Encore aujourd’hui, Bruno Bernard a la réputation de passer trop souvent en force, sans consulter les premiers concernés. Le cas d’Oullins, sa ville de cœur qu’il espère voir devenir verte en mars prochain, est flagrant.

Le séquençage des travaux :

A cause du Covid, mais aussi d’une impréparation liée à leur victoire surprise, de nombreux chantiers n’ont été lancés qu’à mi-mandat. Et pour pouvoir couper des rubans de projets qui leur appartenaient et leur ressemblaient, il fallait évidemment mettre l’agglomération sens dessus dessous, éventrer le sol à tout-va.

En résulte une paralysie globale et totale de la circulation en divers endroits stratégiques, donnant l’impression pas forcément usurpée que les axes lyonnais n’avaient plus rien à envier à ceux des mégalopoles asiatiques ou sud-américaines…

L’incarnation et la rencontre des habitants :

Difficile quand on est à la tête d’un tel paquebot sans autre mandat local de faire du terrain et de se faire connaître auprès des électeurs. Surtout quand beaucoup ne comprennent pas les spécificités de la Métropole. N’ayant pas d’expérience marquante d’élu local par ailleurs, Bruno Bernard a raté ce virage du contact humain.

Même ses portraits à la Une du magazine métropolitain et des panneaux publicitaires n’ont pas eu l’effet wahou espéré.

Pas de court-termisme :

Un élu doit satisfaire rapidement, si ce n’est immédiatement, les habitants de son territoire. Or, pour rattraper le retard imputé à Gérard Collomb en matière de végétalisation, de rénovation et d’adaptation au réchauffement climatique, les chantiers ont été lancés pour des résultats visibles d’ici 5 ou 10 ans.

Les Grands Lyonnais voulaient des arbres, de la fraîcheur, de l’apaisement. Ils ont eu la fureur des chantiers et des plantations sauvages, et ils ont toujours aussi chaud l’été.