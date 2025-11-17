Transports

Lyon : le métro B totalement paralysé ce lundi après-midi, que se passe-t-il ?

Lyon : le métro B totalement paralysé ce lundi après-midi, que se passe-t-il ?
Lyon : le métro B totalement paralysé ce lundi après-midi, que se passe-t-il ? - LyonMag

L'heure de la reprise du trafic a été décalée...

Mise à jour 17h17 : La reprise de la circulation est finalement estimée à 19h.

Article initial : La fin de journée s’annonce difficile pour les usagers du réseau TCL. Depuis 16h23, la ligne B du métro ne circule plus, selon les informations communiquées par l’opérateur de transports lyonnais.

Les TCL évoquent "un défaut du système informatique" empêchant la ligne de fonctionner normalement. L’interruption est prévue jusqu’à 17h30, heure estimée pour une reprise progressive du trafic.

La suspension concerne l’ensemble du tronçon, et les voyageurs sont invités à se reporter vers d’autres moyens de transport en attendant la résolution de l’incident.

Les TCL précisent qu'"afin de garantir la continuité des déplacements, une flotte de bus relais a été déployée entre Gare Part-Dieu Vivier Merle et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud, permettant ainsi de pallier l’interruption temporaire de la ligne. Des dispositifs d’accompagnement ont été mis en place pour aider les voyageurs à s’orienter et à faciliter leurs déplacements."

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
HardRockeuse le 17/11/2025 à 17:27

encore! c’est récurrent et ça saoule tout le monde

Signaler Répondre
avatar
mamipouzo le 17/11/2025 à 17:26

"Un jour sans fin", c'est possible de le vivre avec la ligne B.

Signaler Répondre
avatar
raleur le 17/11/2025 à 17:21

pour changer !
et si on vérifiait tout une bonne fois pour toutes

Signaler Répondre
avatar
Toushuss le 17/11/2025 à 17:08

avec Doucet c’est toute la ville qui est paralysée

Signaler Répondre
avatar
bleucerise le 17/11/2025 à 17:04

C'est une habitude !
Merci les surdoués du service.
Encore un petit effort et dans 4 mois, ça ira mieux.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.