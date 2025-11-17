Lyon : le métro B totalement paralysé ce lundi après-midi, que se passe-t-il ?

Mise à jour 17h17 : La reprise de la circulation est finalement estimée à 19h.

Article initial : La fin de journée s’annonce difficile pour les usagers du réseau TCL. Depuis 16h23, la ligne B du métro ne circule plus, selon les informations communiquées par l’opérateur de transports lyonnais.

Les TCL évoquent "un défaut du système informatique" empêchant la ligne de fonctionner normalement. L’interruption est prévue jusqu’à 17h30, heure estimée pour une reprise progressive du trafic.

La suspension concerne l’ensemble du tronçon, et les voyageurs sont invités à se reporter vers d’autres moyens de transport en attendant la résolution de l’incident.

Les TCL précisent qu'"afin de garantir la continuité des déplacements, une flotte de bus relais a été déployée entre Gare Part-Dieu Vivier Merle et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud, permettant ainsi de pallier l’interruption temporaire de la ligne. Des dispositifs d’accompagnement ont été mis en place pour aider les voyageurs à s’orienter et à faciliter leurs déplacements."