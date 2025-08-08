"Précipitée, brouillonne et éloignée des véritables priorités des habitants" : Grégory Doucet ne digère pas la réforme de la loi PLM

En 2026, les Lyonnais voteront donc trois fois le même jour : pour leur maire central, pour leur maire d'arrondissement et pour une liste métropolitaine de leur circonscription.

Opposé depuis le début à ce que beaucoup qualifient de "tripatouillage politique" parisiano-centré, Grégory Doucet n'a évidemment pas changé d'avis au moment de donner sa première réaction 24 heures après la décision des Sages.

Pour le maire écologiste de Lyon, cette validation "ne change rien au fond : cette réforme reste précipitée, brouillonne et éloignée des véritables priorités des habitants".

"Loin de renforcer la démocratie de proximité, elle fragilise le rôle et l’existence même des mairies d’arrondissement, sans clarifier leurs compétences et introduit un régime électoral d’exception qui ne s’applique qu’aux trois plus grandes villes de France", poursuit l'édile.

Il est vrai que les maires d'arrondissement n'avaient déjà pas beaucoup de pouvoir, ils risquent demain d'être réellement des figurants muets de la vie politique lyonnaise.

Grégory Doucet n'oublie pas de glisser une petite pique à son futur adversaire Jean-Michel Aulas, sans le nommer. Car le maire de Lyon estime que "les futurs candidats devront fournir aux électeurs une information claire et exacte sur le rôle et les prérogatives de chaque institution. C’est la condition pour un débat démocratique sincère, à l’abri des approximations et des discours trompeurs".

Attention toutefois à ne pas crier victoire trop vite chez les opposants de la majorité sortante. L'aversion des écologistes pour cette réforme de la loi PLM ne signifie pas qu'elle offrira forcément la victoire à Jean-Michel Aulas. Si elle avait été appliquée dès 2020, Grégory Doucet l'aurait tout de même remporté avec 48 sièges au conseil municipal au lieu des 51 glanés.