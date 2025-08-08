Politique

"Précipitée, brouillonne et éloignée des véritables priorités des habitants" : Grégory Doucet ne digère pas la réforme de la loi PLM

Ce jeudi soir, le Conseil constitutionnel validait et entérinait la réforme de la loi PLM.

En 2026, les Lyonnais voteront donc trois fois le même jour : pour leur maire central, pour leur maire d'arrondissement et pour une liste métropolitaine de leur circonscription.

Opposé depuis le début à ce que beaucoup qualifient de "tripatouillage politique" parisiano-centré, Grégory Doucet n'a évidemment pas changé d'avis au moment de donner sa première réaction 24 heures après la décision des Sages.

Pour le maire écologiste de Lyon, cette validation "ne change rien au fond : cette réforme reste précipitée, brouillonne et éloignée des véritables priorités des habitants".

"Loin de renforcer la démocratie de proximité, elle fragilise le rôle et l’existence même des mairies d’arrondissement, sans clarifier leurs compétences et introduit un régime électoral d’exception qui ne s’applique qu’aux trois plus grandes villes de France", poursuit l'édile.

Il est vrai que les maires d'arrondissement n'avaient déjà pas beaucoup de pouvoir, ils risquent demain d'être réellement des figurants muets de la vie politique lyonnaise.

Grégory Doucet n'oublie pas de glisser une petite pique à son futur adversaire Jean-Michel Aulas, sans le nommer. Car le maire de Lyon estime que "les futurs candidats devront fournir aux électeurs une information claire et exacte sur le rôle et les prérogatives de chaque institution. C’est la condition pour un débat démocratique sincère, à l’abri des approximations et des discours trompeurs".

Attention toutefois à ne pas crier victoire trop vite chez les opposants de la majorité sortante. L'aversion des écologistes pour cette réforme de la loi PLM ne signifie pas qu'elle offrira forcément la victoire à Jean-Michel Aulas. Si elle avait été appliquée dès 2020, Grégory Doucet l'aurait tout de même remporté avec 48 sièges au conseil municipal au lieu des 51 glanés.

22 commentaires
Schuss69 le 08/08/2025 à 19:11

" Si la réforme avait été appliquée dès 2020, Grégory Doucet l'aurait tout de même remporté avec 48 sièges au conseil municipal au lieu des 51 glanés". Oui, peut-être, mais en 2020 personne ne savait que Doucet serait aussi nul, alors qu'en 2026, tout le monde saura ce que Doucet et sa bande de bras cassés sont capables de détruire à Lyon. On comprend qu'il soit opposé à cette réforme.

Ciao Doucet le 08/08/2025 à 19:07

C'est bon de savoir que cela n'arrange pas ses affaires. Il a tellement emmerdé les lyonnais,

Mannix le 08/08/2025 à 19:02

Si c était une loi qui te garantisse d être réélu, tu te plaindrais petit rageux de Doucet !

Ex Précisions le 08/08/2025 à 19:01

Ben oui ça le pousse dehors à coup sûr ;-)

Alcofribas le 08/08/2025 à 19:00

" Si la réforme avait été appliquée dès 2020, Grégory Doucet l'aurait tout de même remporté avec 48 sièges au conseil municipal au lieu des 51 glanés".

Oui, mais c'était en 2020 !

En cinq ans, les écailles ont dû tomber des yeux des benêts et des naïfs, même s'il restera inévitablement des illuminés.

che le 08/08/2025 à 18:59

Dans les dents Gregory et bon retour à Paris, c'est sur que lorsqu'on doit rendre des comptes à tout les lyonnais et pas uniquement à une certaine population pour gagner des arrondiasements c'est plus compliqué de justifier son bilan.

Le maire de la minorité bobo le 08/08/2025 à 18:57

L’expression « préoccupations des habitants » dans la bouche de G. Doucet… Il vaut mieux entendre ça que d’être sourd 😵‍💫

Mon point de vue le 08/08/2025 à 18:51

Je pense sincèrement que c’est un type bien, seulement il est aveuglé par des idées dogmatiques et complètement soumis aux idées folles et extrémistes des Nains Soumis !
Au final Lyon c’est le gros bordel partout !!

tant mieux le 08/08/2025 à 18:46

ce monsieur a détruit Lyon le dieu des urnes va le punir

mdr 69 le 08/08/2025 à 18:42

"précipitée, brouillonne et éloignée des priorités des habitants". En lisant ce titre, j'ai cru qu'il décrivait sa politique depuis 2020....

basta le 08/08/2025 à 18:38

il est cuit !

looping 69 le 08/08/2025 à 18:37

c’est ràpé, Greg !!
tu es arrivé dans une fonction trop grande pour toi par u concours de circonstances (Covid, peu de votants,…) et tu t’élèves contre une réforme totalement démocratique ! il est vrai que la démocratie, vous n’aimez pas trop, les écolos !!!
alors bye bye et heureusement pour les lyonnais !!

vil gredin le 08/08/2025 à 18:35

il a qu'a partir s'il est pas content celui la

GLOUGLOU 1er le 08/08/2025 à 18:29

Une dragée FUCA pour Doudou le constipé !

C’est pas gagné ! le 08/08/2025 à 18:26

Fin du hold-up de Grégory qui est arrivé à prendre le pouvoir dans des circonstances très spéciales.
Cela ne met pas en cause le fait qu’il est légitime comme maire de Lyon
Il faut bien reconnaître que sa gestion a été très décevante trop dogmatique
Il y a de très forte probabilité qu’il soit battu, il n’a pas su créer un lien avec les Lyonnais et beaucoup de lyonnais ne l’apprécie pas .

Sami69 le 08/08/2025 à 18:25
Kool a écrit le 08/08/2025 à 18h05

Qu'il aille au diable,cet escrologistes.2026,c'est fini pour lui et ses pieds nickelés.🤥

C est méchant de dire ça
Il fait tellement de belles choses pour notre ville.
Au diable les moteurs polluants

Anti verts le 08/08/2025 à 18:25

Il dénonce un parisianisme centré ? C'est pourtant exactement son mode d'action à Lyon, lui le parigot débarqué pour notre plus grand malheur
Ce type est à gerber avec ses caprices d'autocrate.

Fier_69 le 08/08/2025 à 18:16

si ce bouffon vert déteste cette loi, c'est que c'est une très bonne Loi pour la démocratie.

bleucerise le 08/08/2025 à 18:14

Doudou s'égare ! Le régime d'exception, ce sont bien les trois villes à qui il s'appliquait et pas l'inverse.
D'autre part, l'affaiblissement des mairies d'arrondissements, demandez par exemple à la mairie du 6ème, quelle argument. Voir les décisions concernant le quai Courmont.

Plus manipulateur, tu meurs.

leger le 08/08/2025 à 18:10

existe-t-il un ou des sondages au niveau de Lyon et de la Métropole pour connaître l'avis des lyonnais et des "métropolitains" sur cette réforme..merci aux futurs lecteurs qui repondront

Lol ! le 08/08/2025 à 18:10

Ce n'est pas grave.
Une trés grosse majorité de Lyonnais la digère trés bidn, je dirais même la savoure 😁

David Cro le 08/08/2025 à 18:05

C'était la situation d'avant qui était un régime electoral d'exception.

Kool le 08/08/2025 à 18:05

Qu'il aille au diable,cet escrologistes.2026,c'est fini pour lui et ses pieds nickelés.🤥

