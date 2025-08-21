Lyon : le nouveau plan de circulation va entrer en vigueur avenue des Frères Lumière, ce qui va changer

Dans le 8e arrondissement où vit Grégory Doucet, l'artère commerçante principale, l'avenue des Frères Lumière, s'apprête à changer ses habitudes.
La Métropole de Lyon annonce que le nouveau plan de circulation entrera en vigueur le samedi 30 août. Cela fait suite à la fin très proche des travaux d'aménagement de la rue du Premier Film et de l'avenue des Frères Lumière, entre la place Ambroise Courtois et la rue Saint-Maurice.
Selon la collectivité, ce plan de circulation "permettra de conserver le trafic local tout en offrant une meilleure sécurité pour les piétons très nombreux sur cet axe commerçant".
Alors, quels changements attendent les Lyonnais à compter du 30 août ?
Pour les automobilistes, il est possible d'emprunter l'avenue des Frères Lumière depuis son origine boulevard des Tchécoslovaques. Mais arrivé à hauteur de la rue Sainte-Maurice, il faudra nécessairement tourner à gauche pour rejoindre la rue du Premier Film. La continuité automobile n'existera donc plus.
Une coupure de la circulation sera effective à cet endroit, mais pour mieux permettre aux véhicules arrivant de la rue Sainte-Maurice de s'engager sur l'avenue et poursuivre jusqu'à la place Ambroise-Courtois.
Dans le quartier, le sens de circulation de la rue Saint-Nestor sera inversé de l’Est vers l’Ouest. Et une partie de la rue Louis Jouvet entre la rue Santos Dumont et la rue Chapuy est mise en sens unique, de l’Est vers l’Ouest.
Les piétons sont désormais prioritaires sur l'avenue du 8e arrondissement, les vélos circuleront en double sens, sans espace délimité, et les voitures devront rouler à 30 km/h et peuvent dépasser les cyclistes si aucun vélo n’arrive en face.
"Ces changements répondent à une réorganisation globale de la circulation dans le secteur. Des places de stationnement sont conservées sur la section entre la rue Louis Jouvet et la rue Saint-Maurice, les places de livraison sont maintenues et les places PMR seront plus nombreuses sur l’ensemble de l’avenue. Pour rappel, plus de 1000 places sont disponibles à moins de 3 minutes à pied de l’avenue", poursuit la Métropole de Lyon, qui sait que les commerçants sont, pour la plupart, vent debout contre ce projet depuis son origine, et craignent de mettre rapidement la clé sous la porte.
Il ne s'agit que de la première phase d'aménagement du secteur. La seconde partie des travaux a débuté et devra se poursuivre encore pendant un an. Les travaux débuteront côté impair de l’avenue, en demi-chaussée afin de maintenir la circulation des véhicules le plus longtemps possible. Les interventions concernent la mise à niveau des sols, la réalisation des fosses pour les arbres, le pavage des trottoirs.
Toutes ces rue piétonnes me rappellent Forrest Gump, qui court sans vraiment où.Signaler Répondre
La rue Forrest Gump.Signaler Répondre
Quels problèmes avec les voitures avant ? Il y avait de larges trottoirs, les piétons y marchaient et les voitures circulaient sur la chaussée, je ne vois pas le problème.Signaler Répondre
On dirait un commentaire de Patrick Odiard. Il en a rêvé, il l'a fait.Signaler Répondre
Évidement c est parfait pour ceux qui échappe aux horaires du travail et aux transports vers périphérie . Imposons un crédit immobilier si pas plus de 5 km du lieu de travail .Signaler Répondre
On supprime des places mais les anciens logements non pas de parking ...seul un bobo peut se payer un parking a 26 ,000 _Signaler Répondre
Rien n est prévu un cauchemar la politique sans vue ...politis ,: gestion des villes .
PS on manque de loup en ville y a que des brebis
Vivement un changement de majorité pour remettre de l'ordre dans les aménagements absurdes de la métropole !Signaler Répondre
Concrètement, l'élargissement des trottoirs ne va pas apporter de place supplémentaire aux piétons, car il sera occupé par des rectangles végétalisés.Signaler Répondre
La largeur utile disponible est donc quasi identique. Initialement le trottoir sud était bcp moins large que le nord et donc moins pratique pour les piétons. Pas sûr que le piéton que je suis, soit donc gagnant et satisfait.
Mais, ce que je lis surtout dans votre commentaire, est que votre satisfaction vient avant tout du fait, que l'aménagement pourrait nuire aux voitures et aux commerçants.
Pour les voitures, je me dis qu'elles passeront sur les rues parallèles qui deviendront moins calmes et pour les commerces, je constate les fermetures et espère que ce quartier ne perdra pas son dynamisme.
Chacun prend son plaisir où il veut, voire où il peut...
Commentaire de l'idiot utile de ces escrolos !Signaler Répondre
Alors que il faudrait que tous les commerces ferment sur cette axe, et vous irez ensuite faire vos courses dans les hypermarchés en banlieues... avec vos bagnoles, et c'est déjà ce que vous faites !
Vous avez une occasion de vous abstenir !
Mais de toute façon, on sait que la fuite en avant de ces vers, ils font tout le mal possible avant d'être éjecté avec fracas en 2026.
où avez-vous vu que la presqu'ile a été piétonnisée (à part le nord de la rue de la Ré) ? Une ZTL, ce n'est pas une piétonisation.Signaler Répondre
et un bordel de plusSignaler Répondre
Globalement on contraint à fond la voiture faute de rendre piétonne (sans vélo?) la rue.Signaler Répondre
En plus du fait de Faire une rupture de circulation comme il est dis n’a pas d’autres fonctions
Ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez aveuglés par leur idéologie ce sont les militants écolos, elles sont où les études d'impact ? Les conséquences sur les reports de trafic ?Signaler Répondre
vous allez voir le désastre dans les 2 / 3 ans ; fermeture des commerces traditionnels remplacés par des fast food , kébab et autres ; puis changement progressif des résidents du quartier (proprios ou locataires ) et dans dix ans , c'est Gerland et dans quinze ans c'est la place du pont et la rue Paul BertSignaler Répondre
cette manie de faire des cheminements discontinus c'est quelque choseSignaler Répondre
Vite il faut dégager les écologistes en 2026!Signaler Répondre
Il faudra faire un retour d’expérience avec les commerçants mais je crains le pireSignaler Répondre
Aucun élus depuis de nombreuses années ont pensé d'abord à un aménagement pieton !Signaler Répondre
Un grand merci ! Avant les travaux c'était infernal ! Les voitures dans leur toute puissance là encore un an ! Et marre de ces commerçants qui ne voient pas plus loin de leurs bouts de nez ! Ils ne pensent qu'au pognon et non à leur environnement de travail par contre beaucoup d'entre eux resident dans des endroits plus favorisant !
Courage on est derrière vous les élus, laissez les bagnolars et toute leur haine, ils sont le reflet d'une société en deliquecence !
Lyon est une chouette ville et encore merci pour la pietonnisation de la presqu'île ! ENFIN ENFIN ENFIN
Donc aucune écoute des riverains, les intégristes écolos imposent ce qu'ils avaient en tête au départ : le but est d'entraver le trafic et créer des congestions sans tenir compte des conséquences pour les reports de trafic dans les autres rues, ces militants sont aussi méprisants qu'infects.Signaler Répondre