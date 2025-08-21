Lyon : le nouveau plan de circulation va entrer en vigueur avenue des Frères Lumière, ce qui va changer

Dans le 8e arrondissement où vit Grégory Doucet, l'artère commerçante principale, l'avenue des Frères Lumière, s'apprête à changer ses habitudes.

La Métropole de Lyon annonce que le nouveau plan de circulation entrera en vigueur le samedi 30 août. Cela fait suite à la fin très proche des travaux d'aménagement de la rue du Premier Film et de l'avenue des Frères Lumière, entre la place Ambroise Courtois et la rue Saint-Maurice.

Selon la collectivité, ce plan de circulation "permettra de conserver le trafic local tout en offrant une meilleure sécurité pour les piétons très nombreux sur cet axe commerçant".

Alors, quels changements attendent les Lyonnais à compter du 30 août ?



Pour les automobilistes, il est possible d'emprunter l'avenue des Frères Lumière depuis son origine boulevard des Tchécoslovaques. Mais arrivé à hauteur de la rue Sainte-Maurice, il faudra nécessairement tourner à gauche pour rejoindre la rue du Premier Film. La continuité automobile n'existera donc plus.

Une coupure de la circulation sera effective à cet endroit, mais pour mieux permettre aux véhicules arrivant de la rue Sainte-Maurice de s'engager sur l'avenue et poursuivre jusqu'à la place Ambroise-Courtois.

Dans le quartier, le sens de circulation de la rue Saint-Nestor sera inversé de l’Est vers l’Ouest. Et une partie de la rue Louis Jouvet entre la rue Santos Dumont et la rue Chapuy est mise en sens unique, de l’Est vers l’Ouest.

Les piétons sont désormais prioritaires sur l'avenue du 8e arrondissement, les vélos circuleront en double sens, sans espace délimité, et les voitures devront rouler à 30 km/h et peuvent dépasser les cyclistes si aucun vélo n’arrive en face.

"Ces changements répondent à une réorganisation globale de la circulation dans le secteur. Des places de stationnement sont conservées sur la section entre la rue Louis Jouvet et la rue Saint-Maurice, les places de livraison sont maintenues et les places PMR seront plus nombreuses sur l’ensemble de l’avenue. Pour rappel, plus de 1000 places sont disponibles à moins de 3 minutes à pied de l’avenue", poursuit la Métropole de Lyon, qui sait que les commerçants sont, pour la plupart, vent debout contre ce projet depuis son origine, et craignent de mettre rapidement la clé sous la porte.

Il ne s'agit que de la première phase d'aménagement du secteur. La seconde partie des travaux a débuté et devra se poursuivre encore pendant un an. Les travaux débuteront côté impair de l’avenue, en demi-chaussée afin de maintenir la circulation des véhicules le plus longtemps possible. Les interventions concernent la mise à niveau des sols, la réalisation des fosses pour les arbres, le pavage des trottoirs.