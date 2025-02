"Grégory Doucet est en train de me tuer de l’intérieur" : les travaux de l'avenue des Frères Lumière font craindre le pire à cette commerçante

Malgré les 70 kilomètres de travaux reportés pour l’année 2026, d’autres chantiers continuent de progresser. C’est notamment le cas sur l'avenue des Frères Lumière. En 2026, ce projet doit faire de cette avenue une "vélo-rue". La plantation de 100 arbres est aussi prévue.

Mais avant ce cadre jugé idylique par les Verts, la route a été en partie détruite, et les trottoirs ont été modifiés. Les commerçants sont les premiers impactés dans cette situation. Ils voient leur activité et chiffre d’affaires considérablement diminuer.

Un calvaire pour cette commerçante indépendante

Depuis 1995, la boutique Grain de Sable est implantée sur l’avenue des Frères Lumière. Presque 30 ans que Karine Pertus est la gérante de son magasin indépendant.

Face à la situation, elle ne compte pas se laisser abattre et veut à tout prix sauver sa boutique : "Je veux une révolution. Ce n’est pas un seul homme, qui est né la même année que moi, qui va faire de Lyon un enfer", dit-elle avec motivation, en référence à Grégory Doucet.

Depuis toutes ces années, Grain de Sable s’est créé une clientèle fidèle. Mais avec le début des travaux, beaucoup ne se présentent plus dans la boutique, devenue quasiment inaccessible en voiture, et difficilement à pied : "Ce n’est plus possible, une mamie aveugle s’est déjà cassée la figure car sa canne s’est prise dans les tapis qui remplacent le trottoir", nous raconte Karine Pertus.

Une habitante du quartier, passant devant la boutique, est venue soutenir la gérante de Grain de Sable : "Même en Ukraine, il n’y a pas la guerre des tranchées comme ça". La commerçante poursuit : "Je ne survivrai pas à ces travaux, ma boutique fera faillite. Il faut stopper ! C’est une urgence vitale".

"Grégory Doucet est en train de me tuer de l’intérieur"

L’an dernier, un dégât des eaux a fait fermer Grain de Sable pendant 10 mois. Sa mère a dû emprunter 40 000 euros. Karine Pertus, elle, doit encore rembourser 30 000 euros. Si l’argent ne rentre pas vite dans les caisses, la situation va continuer de se dégrader.

Selon elle, les travaux font perdre de la visibilité à sa boutique puisqu'il y a moins de passage devant l’enseigne.

Pour contrer ce constat, Karine a décidé d'ouvrir sa boutique 7j/7. Au détriment de sa santé mentale : "J’ai dû augmenter ma dose d’anti-dépresseur. Grégory Doucet est en train de me tuer à l’intérieur".

Martine, une amie et cliente fidèle de Karine Pertus, est déçue du discours et des actions de la mairie de Lyon. "Je n’ai jamais vu Lyon éventrée !", dit-elle avec insistance. Habitante de l'Ouest lyonnais, Martine ne peut plus se permettre de venir aussi souvent avec la rue bloquée par les travaux. Outrée du comportement du maire, Martine affirme que "Grégory Doucet se permet des choses inacceptables. Nous vivons sous un régime de la terreur".

Les travaux de la rénovation du réseau d'assainissement doivent durer jusqu'à cet été.