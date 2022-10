Lyon : l’avenue des Frères Lumière piétonisée, dialogue de sourds entre les riverains et la Métropole

La Métropole de Lyon a restitué son projet concernant l’avenue des Frères Lumière dans le 8e arrondissement de Lyon, le jeudi 20 octobre. Ces travaux devraient commencer en 2024 pour un coût total de cinq millions d’euros.

Une concertation a été ouverte entre mars et mai 2022 pendant laquelle, plus de 900 participants ont été cumulés. Parmi eux, des riverains et des commerçants. Mais certains d’entre eux déplorent un manque de dialogue avec la Métropole.

Marie habite le quartier de Monplaisir et a fait partie des concertations. Elle est aussi membre du collectif des riverains en colère : "La plupart des riverains ont été pris à parti dès qu’ils n’étaient pas d’accord et qu’ils pensaient les choses autrement."

Lors de la première concertation, Marie explique que la majorité ne voulait pas d’une piétonnisation. Finalement, elle aura bien lieu tous les samedis : "D’où sort cette nouvelle majorité, on ne sait pas" s’inquiète-t-elle.

Un cruel manque de dialogue

Pour lutter contre ce projet, le collectif a lancé une pétition qui a obtenu 2000 signatures. Mais cela n’a pas arrêté la mairie : "Un des élus de la Métropole est venu nous dire que notre méthode n’était pas scientifique. C’est vraiment méprisant."

De leur côté, les élus ont aussi lancé un questionnaire en amont de ce projet. Seulement 8% des consommateurs viennent en voiture vers les commerces. Des chiffres contestés par le collectif car le Carrefour Market sur l’avenue a son propre parking et décompte 20% de consommateurs qui viennent de l’extérieur.

"On attend des projets d’envergure"

La Métropole explique son projet par le prisme de l’écologie. Un argument qui ne convient pas à Marie : "On souhaite que les politiques n’opposent pas des discours caricaturaux entre commerces et écologie" avant de rajouter : "Nous ne sommes pas pour l’immobilisme mais on attend des projets d’envergure".

Pour tenter d’apaiser la situation, le maire du 8e arrondissement Olivier Berzane a proposé de faire venir des commerçants de Dijon et Besançon qui ont déjà testé la piétonnisation. Encore une fois, Marie ne comprend pas cette situation : "On ne peut pas transposer la rue de la Liberté à Dijon où il n’y avait que des bus avec l’avenue des Frères Lumière."

Elle termine, abasourdie : "Je ne comprends pas la logique car une fois qu’on n’a plus de commerçants, on n’a plus de commerces." Sur ces propos, le maire du 8e arrondissement rappelle qu’il n’a aucun intérêt à faire fuir les commerçants.

Marie a tenu à adresser un message à Olivier Berzane : "Asseyons-nous autour d’une table pour parler de la vie des femmes et hommes du quartier et parlons emplois. Parlons de l’humain, pas de chiffres s’il vous plait. Oui à la végétalisation bien sûr, et à la piétonnisation un jour par semaine mais pas le samedi. Nous souhaitons en parler avec vous M. Le maire."

