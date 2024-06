Lyon : le cours Charlemagne définitivement piétonnisé à la Confluence

C'est une nouvelle expérimentation des écologistes qui va être pérennisée.

En ce début de semaine, à l'occasion du conseil de la Métropole de Lyon, il sera proposé aux élus de valider la pérennisation de la piétonnisation de la portion du cours Charlemagne entre le quai Antoine Riboud et la rue Paul Montrochet.

Recommandée en 2019 lorsqu'il a été imaginé de prolonger la ligne de tramway T2 qui se range ensuite le long de l'Hôtel de Région, cette fermeture aux automobilistes avait été présentée par les écologistes comme un moyen de permettre aux habitants et aux visiteurs de se réapproprier l'espace public.

Le terme de piétonnisation est dévoyé, tant les piétons restent religieusement sur les trottoirs tandis que les voies de circulation servent d'autoroutes à vélos et à scooters de livreurs. Tandis que les aménagements de pique-nique sont eux boudés.

Seule la végétalisation des marches de la darse a trouvé son public.

Quant aux commerçants, qui contestent tous le fait d'avoir été un jour interrogés, ils seraient ravis de cette expérimentation selon la Métropole et la Ville de Lyon.

Malgré ce bilan mitigé, la Métropole fera voter à ses élus lundi le déblocage d'une enveloppe de 1,5 million d'euros.

Cette somme permettra de réaliser de nouveaux travaux d'aménagement de voirie pour définitivement interdire le passage de voitures sur cette portion du cours Charlemagne. Mais aussi "végétaliser davantage le cours Charlemagne, en plantant des arbres dès que cela est possible, et apporter de l'ombre", "organiser les flux et les cheminements de chacun des usagers, en portant une attention particulière aux conflits piétons/cyclistes" et "créer un espace à vivre en déployant des éléments de mobiliers d'assise, de convivialité et des éléments de mobilier ludiques en pensant l'espace à hauteur d'enfants".

La "piétonnisation" 2.0 du cours Charlemagne permettra-t-elle enfin de marcher sur ledit cours ?