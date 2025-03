"Un marin, c’est bien plus que quelqu’un avec un tricot rayé" : la marine recrute à Lyon

Bien loin du stéréotype du marin avec un pompon rouge et un tricot rayé, les marins de la Marine Nationale ont décidé de faire un stop loin des côtes françaises pour venir à la rencontre des jeunes lyonnais.

"Le marin est très heureux de parler de son métier parce qu’il vit des choses extraordinaires, mais rien qu’en racontant sa journée, il vous emmène très loin et vous fait vivre des choses magnifiques", nous explique le Capitaine de vaisseau Mackara Ouk (chef du service de recrutement de la Marine Nationale).

Chaque année, la Marine intègre plus de 4 000 recrues ainsi que plus de 1 000 réservistes, couvrant plus de 80 professions variées. Elle accueille des profils diversifiés, adaptés aux nombreux domaines qu'elle propose, allant des métiers liés au service en salle ou à la navigation, jusqu’à ceux de la maintenance, qu’elle soit aéronautique ou nucléaire.

"Il y a une très grande variété, mais la Marine reste peu visible, car elle est principalement implantée dans les grands ports de guerre. C’est compliqué d’expliquer ce que l’on fait sur la mer ou autour de la mer. Il est donc important d’organiser ce genre d’événement pour expliquer concrètement ce que l’on fait", ajoute le Capitaine.

Durant deux jours, la Marine Nationale investit l’esplanade François Mitterrand, ainsi que la darse nautique et l’Hôtel de Région.

La région Auvergne-Rhône-Alpes compte 1 400 000 jeunes âgés de 16 à 30 ans, constituant le cœur de la cible de recrutement (16-30 ans), mais qui n'ont pas l'opportunité de rencontrer des représentants de la Marine Nationale dans leur environnement.

Au programme, c’est une série de conférences, de projection du film "Au cœur de la Marine", d’échanges avec les marins provenant de divers horizons et de job dating pour accompagner chacun dans son projet de la meilleure des manières.

"On ne force personne, l’image du sergent recruteur qui fait signer un contrat au coin d’un comptoir de bar, ça n’existe pas. On construit le plan pédagogique ensemble", ajoute le Capitaine de Corvette Denis Benoist, responsable du recrutement pour la Marine nationale en région Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne Franche-Comté.

Au-delà des recrutements classiques, la Marine propose aujourd’hui des écoles d’apprentis, comme l’école des mousses, pour les jeunes qui veulent apprendre le métier de marin autrement. Une prépa militaire marine propose également aux jeunes entre 16 et 18 ans de porter l’uniforme douze samedis par an ainsi que d’avoir une première approche du milieu. Ils pourront par la suite s’engager, devenir réserviste ou bien développer leur culture et ouverture au monde.

"Rentrer dans la marine, ce n’est pas interrompre ces études, c’est les poursuivre autrement", explique le Capitaine

Il ne faut pas forcément un diplôme pour intégrer la Marine, il faut davantage des qualités personnelles selon le Capitaine Mackara Ouk : "Il faut être motivé, adaptable, aimé la vie en collectif, avoir le goût de l’effort, et avoir envie de se dépasser. Mais plus on nous connaît et plus on a envie de faire la même chose que nous", conclut le Capitaine de vaisseau Mackara Ouk