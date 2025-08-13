Et aussi à Lyon

Métropole de Lyon : vos poubelles seront-elles ramassées ce vendredi 15 août ?

Métropole de Lyon : vos poubelles seront-elles ramassées ce vendredi 15 août ?
Métropole de Lyon : vos poubelles seront-elles ramassées ce vendredi 15 août ? - LyonMag

Le 15 août est un jour férié particulier.

En plein été, de surcroît cette année en plein épisode caniculaire, difficile de laisser les poubelles s'amonceler pour des raisons sanitaires évidentes.

La Métropole de Lyon a donc décidé d'assurer une partie de la collecte, mais uniquement des bacs de tri. Sur les 610 000 foyers habituellement concernés, la moitié fera l'objet de collectes ce vendredi.

Les éboueurs ne passeront qu'à Lyon, Villeurbanne, Bron, Tassin-la-Demi-Lune et Vaulx-en-Velin.

Pour les autres communes, qui espéraient que les bacs gris soient vidés, il faudra attendre le début de la semaine suivante ou le samedi selon les cas.

📅 Le vendredi 15 août (jour férié), la collecte des déchets est maintenue dans certaines communes de la Métropole de Lyon. 📍 Pour savoir si la collecte est assurée dans votre commune, consultez la carte disponible ici 👇

[image or embed]

— Métropole de Lyon (@grandlyon.bsky.social) 12 août 2025 à 12:05

Tags :

collecte ordures

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
ttKC69 le 13/08/2025 à 09:54

Je ne comprends pas : quel est le problème sanitaire avec le bac de tri?
Ce sont les ordures ménagères qui peuvent provoquer des problèmes sanitaires!

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 13/08/2025 à 09:21

En général vers chez moi les jours fériés s'il doivent passer ils ne passent pas et inversement...
Heureusement bayrou est là pour nous supprimer tous ces jours pour fainéants comme il le pense !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.