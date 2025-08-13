Métropole de Lyon : vos poubelles seront-elles ramassées ce vendredi 15 août ?

En plein été, de surcroît cette année en plein épisode caniculaire, difficile de laisser les poubelles s'amonceler pour des raisons sanitaires évidentes.
La Métropole de Lyon a donc décidé d'assurer une partie de la collecte, mais uniquement des bacs de tri. Sur les 610 000 foyers habituellement concernés, la moitié fera l'objet de collectes ce vendredi.
Les éboueurs ne passeront qu'à Lyon, Villeurbanne, Bron, Tassin-la-Demi-Lune et Vaulx-en-Velin.
Pour les autres communes, qui espéraient que les bacs gris soient vidés, il faudra attendre le début de la semaine suivante ou le samedi selon les cas.
📅 Le vendredi 15 août (jour férié), la collecte des déchets est maintenue dans certaines communes de la Métropole de Lyon. 📍 Pour savoir si la collecte est assurée dans votre commune, consultez la carte disponible ici 👇— Métropole de Lyon (@grandlyon.bsky.social) 12 août 2025 à 12:05
Je ne comprends pas : quel est le problème sanitaire avec le bac de tri?Signaler Répondre
Ce sont les ordures ménagères qui peuvent provoquer des problèmes sanitaires!
En général vers chez moi les jours fériés s'il doivent passer ils ne passent pas et inversement...Signaler Répondre
Heureusement bayrou est là pour nous supprimer tous ces jours pour fainéants comme il le pense !