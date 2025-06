Métropole de Lyon : un service de collecte des encombrants gratuit et à domicile lancé en automne

Il sera désormais possible de se débarrasser gratuitement des objets volumineux devenus encombrants sans bouger de son domicile. Un service gratuit de collecte à domicile du gros électroménager a été lancé en juin par la Métropole de Lyon en partenariat avec Ecosystem. Un système qui verra le jour le 29 septembre et qui sera proposé à tous les Grands Lyonnais.

Une fois collectés, les objets pourront être réemployés et trouveront une seconde vie dans les ressourceries ou seront réutilisés en pièces détachées. Les objets détériorés feront quant à eux l’objet d’une valorisation matière ou énergétique.

Un service dans la continuité de la collecte de gros électroménagers d’Ecosystem

Ce dispositif s’inscrit dans la continuité de la collecte à domicile de gros électroménagers avec Ecosystem lancé un an auparavant, en juin 2024. Près de 10 900 appareils ont été collectés depuis le lancement, dont 18% ont été réemployés ou récupérés en pièces détachées.

Ce nouveau service de collecte répond à des enjeux sociaux, environnementaux et d’économie circulaire. "La Métropole de Lyon porte une politique ambitieuse en matière de propreté et de lutte contre les dépôts sauvages de déchets dans l’espace public. Nous avons ainsi déjà réussi à faire diminuer de 20% les dépôts sauvages sur ce mandat, mais nous devons encore aller plus loin", déclare Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon.

Il sera donc possible de se débarrasser du mobilier (table, chaise, armoire, fauteuil, canapé, lit, matelas), des appareils électriques (écrans, tour informatique, chaine Hi-Fi, radiateur électrique), des équipements de jardin et de jeux extérieurs (barbecue, parasol, balançoire, toboggan), du matériel de jardinage volumineux (tondeuse électrique, brouette, transat), des objets de puériculture volumineux (poussette, siège auto, trotteur, landau), ainsi que des articles de sport ou de voyage volumineux (vélo, appareil de musculation, bagage).

Le service sera accessible sur simple prise de rendez-vous via Toodego ou par téléphone.