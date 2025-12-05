Judiciaire

Gros coup de filet à Lyon : un réseau de pickpockets stoppé et 7 sans-papiers interpellés

Face à l’afflux attendu en période de fêtes, la préfecture a déployé un important dispositif au cœur de Lyon.

Dans le cadre du plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien, la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône a conduit une opération "ville sécurité renforcée" dans le 2e arrondissement de Lyon, du 1er au 3 décembre 2025, selon le communiqué publié par la préfecture.

Cette action s’inscrit dans une série d’interventions similaires déjà organisées en 2025 "dans les secteurs Terreaux / Croix Rousse, Guillotière / Mazagran, Cité Jardin et Part-Dieu à Lyon, mais aussi à Vénissieux, Rillieux-la-Pape, Bron, Villeurbanne, Meyzieu, Saint-Fons et Oullins-Pierre-Bénite."

Au total, 223 agents ont été mobilisés simultanément : "policiers nationaux (effectifs de la division, effectifs départementaux, SISTC, CRS, police aux frontières), policiers municipaux, agents de la RATP, de KEOLIS, de la DDPP et de l’URSSAF". Une montée en puissance assumée par les services de l'État, "à l’approche des fêtes de fin d’année," période habituellement sensible en centre-ville.

35 interpellations

Selon la préfecture, les forces de l’ordre ont contrôlé "près de 400 personnes", et les contrôleurs des transports "4000". Le dispositif a conduit à 35 interpellations, notamment une équipe de pickpockets "qui a été démantelée."

Les services ont par ailleurs procédé à la remise à la police aux frontières de "7 étrangers en situation irrégulière", à 15 amendes forfaitaires délictuelles (stupéfiants, vente à la sauvette, défaut d’assurance, défaut de permis, port d’arme prohibé…) et à 184 verbalisations pour diverses infractions, dont "défaut de titre de transport, délit routier, mise en fourrière, immobilisation."

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, "félicite l’ensemble des services engagés dans cette opération au service de la sécurité du quotidien des lyonnaises et des lyonnais."

BoB le 05/12/2025 à 11:37
ECOLO 2026 a écrit le 05/12/2025 à 10h38

223 flics pour 35 interpellations, et ils se félicitent ?
C'est pas de la sécu ça, c'est une chasse aux pauvres et aux sans-papiers.
Les vrais voleurs en costard, eux, dorment tranquilles.

Ils vont dégager tes écolos en 2026 !

Aveuglement Militant le 05/12/2025 à 11:22

Les écolos se vantaient que le quartier était apaisé.....ils nous auraient menti ou ont-ils fait preuve de posture/déni ? Ce qui revient aux même cela dit avec les militants écolos.

Mangionne ¥ le 05/12/2025 à 11:21
Catalan a écrit le 05/12/2025 à 11h12

D après le ministre de l intérieur, il y a 140000 OQTF qui sont toujours bien la et pas prets a repartir et approximativement 700000 sans papiers .Chiffres officiels donc évidemment on est loin de la réalité.

c’est quasi le triple … la moitié de la délinquance a lyon vient de ces sans papiers une femme c’est faite agressée dans une allée lyon 6 par un type afghan ou Syrien
Peu de patrouille voulue par une Mairie laxiste Aulas doit changer les choses

Catalan le 05/12/2025 à 11:12

D après le ministre de l intérieur, il y a 140000 OQTF qui sont toujours bien la et pas prets a repartir et approximativement 700000 sans papiers .Chiffres officiels donc évidemment on est loin de la réalité.

Cookie the first le 05/12/2025 à 11:00

Il faut rappeler que d'après LFI il n'y a pas de lien entre l'immigration et la délinquance

la place des terreaux le 05/12/2025 à 10:55

Bonjour chronique d 'une ville ordinaire

kool le 05/12/2025 à 10:51

Combien de sans papiers ?

Laxisme de notte maire et son adjoint le 05/12/2025 à 10:49

Les sans papiers envahissent notre ville à une vitesse fulgurante ! Pas beaucoup de contrôle hélas Chihi s’en moque et l’insécurité grandie encore et encore

on baisse la tête le 05/12/2025 à 10:42

" 7 étrangers en situation irrégulière "
Des Algériens comme dab?
Vous avez encore du boulot, les flics!
Il y en a 800 000 en France!
De la com cet article!
nunez pourrait tous les emmener lors de sa visite!

ECOLO 2026 le 05/12/2025 à 10:38

223 flics pour 35 interpellations, et ils se félicitent ?
C'est pas de la sécu ça, c'est une chasse aux pauvres et aux sans-papiers.
Les vrais voleurs en costard, eux, dorment tranquilles.

