Gros coup de filet à Lyon : un réseau de pickpockets stoppé et 7 sans-papiers interpellés

Dans le cadre du plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien, la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône a conduit une opération "ville sécurité renforcée" dans le 2e arrondissement de Lyon, du 1er au 3 décembre 2025, selon le communiqué publié par la préfecture.

Cette action s’inscrit dans une série d’interventions similaires déjà organisées en 2025 "dans les secteurs Terreaux / Croix Rousse, Guillotière / Mazagran, Cité Jardin et Part-Dieu à Lyon, mais aussi à Vénissieux, Rillieux-la-Pape, Bron, Villeurbanne, Meyzieu, Saint-Fons et Oullins-Pierre-Bénite."

Au total, 223 agents ont été mobilisés simultanément : "policiers nationaux (effectifs de la division, effectifs départementaux, SISTC, CRS, police aux frontières), policiers municipaux, agents de la RATP, de KEOLIS, de la DDPP et de l’URSSAF". Une montée en puissance assumée par les services de l'État, "à l’approche des fêtes de fin d’année," période habituellement sensible en centre-ville.

35 interpellations

Selon la préfecture, les forces de l’ordre ont contrôlé "près de 400 personnes", et les contrôleurs des transports "4000". Le dispositif a conduit à 35 interpellations, notamment une équipe de pickpockets "qui a été démantelée."

Les services ont par ailleurs procédé à la remise à la police aux frontières de "7 étrangers en situation irrégulière", à 15 amendes forfaitaires délictuelles (stupéfiants, vente à la sauvette, défaut d’assurance, défaut de permis, port d’arme prohibé…) et à 184 verbalisations pour diverses infractions, dont "défaut de titre de transport, délit routier, mise en fourrière, immobilisation."

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, "félicite l’ensemble des services engagés dans cette opération au service de la sécurité du quotidien des lyonnaises et des lyonnais."