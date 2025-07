Futur TEOL : voici à quoi ressemblera le pont entre Lyon et La Mulatière

Et plus précisément, dans le quartier de la Confluence à Lyon.

Le cabinet d'architectes néerlandais OMA a annoncé avoir remporté l’appel d’offre pour la construction d’un nouveau pont sur la Saône, entre le 2e arrondissement et La Mulatière, qui accueillera le futur tramway TEOL et une allée piétonne et cycliste.

Dans le cadre du projet Tram Express de l’Ouest Lyonnais (TEOL), remplaçant du métro E imaginé par les écologistes, ce pont devrait relier le quartier de la Confluence au quai Jean-Jacques Rousseau de La Mulatière en face, avec une entrée du tramway dans la colline.

Si l'on en croit la projection proposée par OMA, le tramway passera bien par la rue Montrochet, entre le pôle de commerces et de loisirs Confluence et le siège du Progrès. Ce qui risque d'influer sur l'accès en voiture au parking du premier cité, déjà saturé notamment les week-ends.

Il s'agit d'une étape indispensable pour le TEOL, qui a pour objectif de rallier l’Hôtel de Région – Montrochet à Tassin-la-Demi-Lune en tramway semi-enterré d’ici à 2032.

"La plupart des ponts contemporains s’efforcent d’être des monuments. Pas celui-ci. Le pont d’OMA ne domine pas le paysage mais le complète, en offrant une connexion élégante entre le front de mer urbain et la bordure naturelle du fleuve. Le design s’inspire de son environnement, se fondant avec les pentes verdoyantes et escarpées de La Balme à l’ouest tout en se manifestant subtilement du côté de la Confluence, à l’est", a expliqué Reinier de Graaf, chargé de la conception du pont par OMA, dans un communiqué.

Pour le moment, le coût potentiel des travaux et la date estimée de livraison n’ont pas encore été donnés.