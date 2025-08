De Lyon à Tassin : le projet de tramway express TEOL soumis à enquête publique en septembre

Pendant un mois, habitants et acteurs locaux pourront consulter les documents officiels, poser des questions et formuler leurs observations sur ce futur axe de transport.

Cette consultation, organisée par SYTRAL Mobilités, a pour objectif de recueillir l’avis de la population avant la poursuite des étapes de conception et de réalisation. Les riverains et usagers disposeront de plusieurs moyens pour participer : consultation du dossier complet, rencontres avec le commissaire enquêteur et dépôt de contributions sur le registre en ligne.

Le dossier d'enquête publique pourra aussi être consulté dans les mairies des 2e et 5e arrondissements de Lyon, de Francheville, de Tassin, de La Mulatière et de Sainte-Foy-lès-Lyon, ainsi qu'au siège du Sytral à la Part-Dieu.

Le commissaire enquêteur tiendra aussi des permanences dans les mairies : Lyon 2e (2 octobre de 9h à 12h), Lyon 5e (8 octobre de 13h30 à 16h30), Francheville (12 septembre de 14h à 17h), Tassin (17 septembre de 9h à 12h), Sainte-Foy (8 septembre de 9h à 12h) et La Mulatière (23 septembre de 14h à 17h).

Un TEOL attendu pour 2032

Le TEOL, approuvé en 2024 par les élus écologistes, doit relier à l’horizon 2032 l’ouest lyonnais au centre de Lyon, via Tassin-la-Demi-Lune, Sainte-Foy-lès-Lyon, le quartier de la Confluence et Jean Macé via le prolongement du T2. Mais l’enquête publique ne vise pas seulement à présenter les caractéristiques de la ligne : elle permet aussi d’évaluer son insertion dans le territoire, ses impacts environnementaux et les aménagements prévus sur l’espace public, à l'instar du pont au-dessus de la Saône qui doit être construit entre le quai Rambaud à Lyon et le quai Jean-Jacques Rousseau à La Mulatière.

Le projet est estimé à 800 millions d'euros et doit voir le jour en 2032.

Durant cette période, les contributions recueillies seront intégrées au rapport final du commissaire enquêteur, lequel pourra émettre des recommandations ou des réserves. Ce rapport devra ensuite être pris en compte par SYTRAL Mobilités et les autorités compétentes avant la validation définitive du projet et les premiers coups de pioche.